Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych został zapowiedziany w ubiegłym tygodniu w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Celem projektu jest "rozwiązanie problemów z pozyskaniem gruntów pod lokalizację inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów: dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo uzasadnionych potrzebami strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych".

Projekt przewiduje możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa lecz tylko w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do realizacji celów określonych w projektowanych przepisach. Zgodnie z propozycją zamiany gruntów miałby dokonywać dyrektor generalny Lasów Państwowych na wniosek ministra właściwego ds. środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym ds. klimatu oraz ministrem ds. gospodarki. Taki wniosek byłby też opiniowany przez sejmową komisję właściwą ds. leśnictwa i gospodarki leśnej.

W maju br. podobny projekt został skierowany do Sejmu przez grupę posłów PiS. Wzbudził on jednak kontrowersje wśród polityków opozycji oraz ekologów. Zarzucali oni, że może być on furtką do prywatyzacji Lasów Państwowych i może przyczynić się do uszczuplenia cennych przyrodniczo terenów, czemu zaprzeczało MKiŚ. Opozycja sugerowała ponadto, że projekt noweli powstał m.in. po to, by ułatwić przekształcenie terenów leśnych w Jaworznie pod przyszłą fabrykę samochodów elektrycznych Izera.

Po tym gdy większość posłów sejmowych komisji, które rozpatrywały projekt, poparła odrzucenie go w pierwszym czytaniu, został on wycofany z Sejmu.

Porządek obrad rządu został we wtorek uzupełniony o dodatkowy punkt - projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Nie podano jednak szczegółów dotyczących tej propozycji, którą przygotował resort infrastruktury.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał jednak w minionym tygodniu zaostrzenie kar dla pijanych kierowców. "Chcę z całą mocą powiedzieć, że przystąpimy bardzo szybko także do prac legislacyjnych, które będą bardzo jasno określały odpowiedzialność osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu" - powiedział wówczas szef rządu.

"To będzie odpowiedzialność nie tylko karna, ale to będzie odpowiedzialność polegająca na tym, że takie osoby będą zobowiązane do płacenia alimentów osobom, które pozostały przy życiu - osobom z rodziny, osobom poszkodowanym" - powiedział Morawiecki. Zaznaczył, że chodzi o to, "żeby wszyscy Polacy mieli jasność, że osoba która pod wpływem alkoholu wsiada za kółko, to potencjalnie ktoś, kto może doprowadzić do zabicia innych osób".