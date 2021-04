Przypomnijmy, że jest to wsparcie dla samorządów, na terenie których znajdują się porzucone trujące substancje, np. przemysłowe chemikalia, których w nielegalny sposób pozbyła się firma zarejestrowana na słupa. Ich właściciel znika, a odpowiedzialność za zajęcie się trucizną spada na barki gmin. Tymczasem utylizacja takich odpadów to koszty liczone w milionach złotych, co jest wydatkiem poza zasięgiem większości z nich. Pozostawione stanowią natomiast zagrożenie dla środowiska, życia i zdrowia mieszkańców.