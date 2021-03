Tysiące beczek wypełnionych toksycznymi, trującymi substancjami zalega na działkach i w halach magazynowych dziesiątek gmin w Polsce. To symptomy choroby, na które cierpi cała branża odpadowa i świadectwo patologicznych działań tzw. mafii śmieciowych. Mowa o zorganizowanych grupach, które skupują pozostałości z zakładów przemysłowych, np. zużyte farby, lakiery, rozpuszczalniki, a potem nielegalnie się ich pozbywają, porzucając je lub zakopując.

Taki niechciany balast jest ogromnym ciężarem dla gmin, które padły ofiarą przestępców. Dziś to na ich barkach spoczywa posprzątanie zanieczyszczonego terenu i zagospodarowanie porzuconych odpadów. Problem w tym, że koszty unieszkodliwienia niechcianego „prezentu” idą niekiedy w miliony złotych. Innymi słowy, rozbrajanie takich tykających ekologicznych bomb potrafi rozsadzić budżet niejednego samorządu.

Eksperci są zgodni, że problemu nie rozwiąże samo dosypanie pieniędzy i sfinansowanie porządków w gminach z pieniędzy podatników. Najważniejsze jest bowiem nie leczenie skutków choroby, ale prewencyjne działanie, by do rozrostu patologii w ogóle nie dochodziło. A to oznacza poprawę nadzoru nad rynkiem odpadowym, większe zaangażowanie odpowiednich instytucji w ściganie przestępców, a później egzekwowanie przepisów.

Pytaniem pozostaje jak przełożyć te cele w konkretne zmiany, które realnie poprawią sytuację gmin i mieszkańców. Co zrobić, by do porzucania odpadów nie dochodziło, a jeżeli już, to udawało się szybko i skutecznie namierzać sprawców, a później obciążać ich kosztami? To temat, o którym będziemy dyskutować w ramach Kongresu Perły Samorządu 2021.

Pierwsza debata poświęcona właśnie zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych odbędzie się już w najbliższy czwartek 25 marca w redakcji Dziennika Gazety Prawnej.