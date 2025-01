Obecny wiceszef MAP Marcin Kulasek został zarekomendowany na stanowisko nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Poinformował o tym we wtorek współprzewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty powiedział na konferencji prasowej, że rekomendacja Kulaska opiera się o umowę koalicyjną i umowę z premierem Donaldem Tuskiem.

"Rekomendujemy - i jest na to zgoda formacji, którą reprezentujemy razem z panem premierem (Krzysztofem) Gawkowskim, i ustalenia koalicyjne w tej sprawie wczoraj się ostatecznie zamknęły - rekomendujemy na funkcję ministra ds. nauki pana doktora Marcina Kulaska" - powiedział Czarzasty.

Na zastępcę Kulaska rekomendowana jest Karolina Zioło-Pużuk obecnie wiceszefowa Kancelarii Senatu. Czarzasty podkreślił, że Zioło-Pużuk jest związana ze środowiskiem naukowym 20 lat.

Aktualnie Nowa Lewica ma trzech ministrów w rządzie: szefa resortu cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, ministrę ds. równości Katarzynę Kotulę oraz szefową MRPiPS Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Wszyscy byli w przeszłości związani z partią Wiosna, którą - po połączeniu z SLD - zastąpiła Nowa Lewica. Dlatego najpoważniej mają być rozważane kandydatury Kulaska (byłego sekretarza generalnego SLD) oraz Zioło-Pużuk, której mąż - Jacek Pużuk - w przeszłości był szefem SLD na Mazowszu.

Powołanie nowego szefa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest konieczne po tym, gdy 19 grudnia 2024 r. Dariusz Wieczorek (Nowa Lewica) poinformował o złożeniu rezygnacji z tej funkcji. Decyzję Wieczorka z satysfakcją przyjął premier Tusk.

Podczas konferencji prasowej, Kulasek zapewnił, że Lewica bierze odpowiedzialność za polską naukę. Zapowiedział, że rozwiązania, które sprawdziły się w minionym roku w resorcie nauki i były dobre - będą kontynuowane, zaś to co było złe, będzie poprawiane.

"Stawiamy na dialog i konsultacje. Tego, uważamy, że może trochę zabrakło w poprzednim roku i to będzie poprawiane" - zapowiedział Kulasek. "Naukowcy potrzebują pieniędzy na badania, studenci potrzebują akademików, a my wszyscy potrzebujemy dialogu i konsultacji w nauce polskiej" - dodał.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty poinformował, że ze stanowisko wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego odwołany zostanie Maciej Gdula. "Zawniokowałem dzisiaj o odwołanie pan Gduli ze stanowiska podsekretarza stanu, w związku z tym pan Gdula zostanie z tego stanowiska odwołany" - powiedział Czarzasty.

Dymisja Dariusza Wieczorka

W grudniu ub.r. portal WP.pl pisał o kilku sprawach dotyczących Wieczorka - m.in. o tym, że nie wpisał on w oświadczeniu majątkowym dwuhektarowej działki oraz wartego kilkadziesiąt tysięcy złotych miejsca garażowego. Przywołano przy tym jego tłumaczenie, że miejsce garażowe wpisał w poprzednim oświadczeniu i myślał, że w najnowszym już nie musi. W reakcji na tekst Wieczorek opublikował na portalu X oświadczenie, w którym przeprosił za "nieumyślne błędy".

Ten sam serwis pisał również, że szefowa związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim informowała Wieczorka o nieprawidłowościach, do których, w jej ocenie, dochodzi na uczelni, chciała pozostać anonimowa, ale minister osobiście przekazał jej pisma rektorowi uczelni. Wieczorek zorganizował wówczas konferencję, na której przekonywał, że kobiety nie można uznać za sygnalistkę, a zakres jej skarg to kwestia bieżącego funkcjonowania uczelni. Przepraszając kobietę - "jeśli w jakikolwiek sposób poczuła się urażona" - mówił, że nie poda się z tego powodu do dymisji.

Także w grudniu dziennikarze wp.pl informowali, że po objęciu resortu nauki przez Wieczorka zmieniono regulamin Uniwersytetu Szczecińskiego i obsadzono na dyrektorskim stanowisku żonę ministra. Zgodnie z poprzednim brzmieniem przepisów nie mogła ona zostać dyrektorem jednostki, bo nie posiadała stopnia doktora. Dziennikarze wskazywali, że żona rektora uczelni objęła stanowisko w Komisji Ewaluacji Nauki. Wieczorek odnosząc się do sprawy powiedział wówczas PAP, że jego żona pracowała w Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności US od 2021 r., a wcześniej ponad 25 lat pracowała w TVP Szczecin. Stwierdził też, że "nie ma tutaj żadnej afery, więc te jakieś sugestie, insynuacje, świadczą tylko o tym", że on porządkuje polską naukę i chyba się to komuś nie podoba.

Kim jest Marcin Kulasek?

Marcin Kulasek jest posłem na Sejm i doktorem nauk rolniczych. Od 2023 roku pełni funkcję wiceministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Marcin Kulasek jest absolwentem studiów magisterskich z zakresu technologii żywności na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie. Skończył też studia podyplomowe z zarządzania funduszami unijnymi na UWM oraz bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na Akademii Morskiej w Gdyni. W 2007 r. doktoryzował się na UWM na podstawie pracy „Możliwość zastąpienia tłuszczu mlekowego tłuszczem roślinnym w technologii pełnego mleka w proszku”.

Pracował jako asystent wojewody warmińsko-mazurskiego (2002–2004), a później w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W grudniu 2023 r. został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W resorcie zajmuje się m.in. Polską Grupą Zbrojeniową.

Należał do Federacji Młodych Socjaldemokratów. W 2007 r. został sekretarzem warmińsko-mazurskiej rady wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2016 r. został wybrany na sekretarza generalnego SLD, od 2021 r. jest sekretarzem generalnym Nowej Lewicy.

W 2010 r. bez powodzenia ubiegał się o urząd prezydenta Olsztyna, po wyborach w 2014 r. został radnym sejmiku warmińsko-mazurskiego, cztery lata później nie został ponownie wybrany. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. uzyskał mandat posła na Sejm RP IX kadencji w okręgu olsztyńskim – został członkiem komisji edukacji, nauki i młodzieży oraz komisji rolnictwa i rozwoju wsi, a także przewodniczącym podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącym komisji obrony narodowej, zajmował się modernizacją sił zbrojnych. W wyborach w 2023 r. ponownie zdobył mandat poselski. W 2024 z ramienia Lewicy startował – bezskutecznie – w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Jest członkiem władz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom PATKUB i Stowarzyszenia „Ruch Obywatelski Młodzi dla Polski”.

Kim jest Karolina Zioło-Pużuk?

Karolina Zioło-Pużuk jest nauczycielką akademicką, działaczką społeczną i polityczną. Ukończyła studia magisterskie z wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim. Obroniła doktorat i pracowała przez kilka lat na University of Sheffield w Wielkiej Brytanii.

Obecnie jest prodziekanem ds. studenckich i kształcenia ustawicznego Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie.

Od 2001 roku pracowała również w administracji publicznej: w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Kultury oraz w Narodowym Banku Polskim, gdzie była doradcą kierującym zespołem ds. społecznej odpowiedzialności organizacji.

W bieżącej kadencji (2024-2029) znalazła się w gronie radnych m. st. Warszawy. Wcześniej była radną dzielnicy Żoliborz w kadencji 2000-2002. Od wielu lat zaangażowana w działalność progresywnego think tanku Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.