Na każdej uczelni – zarówno publicznej, jak i niepublicznej – student może się ubiegać o bezzwrotne, finansowane z budżetu państwa, świadczenia. Co każdy student musi wiedzieć w nowym roku akademickim 2024/2025?

Świadczenia mogą być wypłacane w formie:

– stypendium socjalnego,

– stypendium dla osób niepełnosprawnych,

– stypendium rektora,

– zapomogi.

Nie ma też znaczenia tryb kształcenia. Zgodnie z przepisami świadczenia te mogą otrzymywać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Ustawodawca nie wprowadził też limitu wieku. Ponadto, można je pobierać na każdym etapie studiów – pierwszego (licencjackich, inżynierskich) i drugiego stopnia (magisterskich) czy na jednolitych studiach magisterskich.

Są jednak inne ograniczenia. Świadczenia można otrzymywać przez łącznie nie więcej niż 12 semestrów (z wyjątkami, o których mowa będzie dalej). W ramach tego okresu przysługują na studiach:

– pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

– drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Co istotne, jeżeli student podjął jednolite studia magisterskie, które trwają 11 albo 12 semestrów (np. kształci się na medycynie), łączny okres, przez który przysługują stypendia czy zapomogi, jest dłuższy o dwa semestry, więc może wynosić do 14 semestrów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyjaśnia, że okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

– magistra,

– magistra inżyniera,

– licencjata, inżyniera, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Należy podkreślić, że od tych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy inwalidztwo powstało w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych przez dodatkowy okres 12 semestrów.