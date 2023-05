Rada Narodowego Centrum Nauki w lutym przekazała MEiN uchwałę przedstawiającą kandydaturę prof. Krzysztofa Jóźwiaka na dyrektora centrum. Do tej pory szef MEiN nie powołał naukowca - wybranego w konkursie na to stanowisko; resort skierował zapytania do rady NCN. Jej przewodniczący wystąpił z inicjatywą spotkania.

NCN jest instytucją powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. Jej roczny budżet to ok. 1,43 mld zł.

Przewodniczący rady NCN prof. Robert Hasterok przypomniał w rozmowie z PAP, że konkurs na stanowisko dyrektora centrum odbył się zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

"W okolicach połowy lutego rada NCN przedstawiła ministrowi edukacji i nauki kandydata" – powiedział. Został nim prof. Krzysztof Jóźwiak. Jest on profesorem nauk farmaceutycznych. Prowadzi badania z zakresu farmakologii molekularnej i chemii leków, kieruje Zakładem Biofarmacji i Katedrą Chemii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest również przewodniczącym uczelnianego Zespołu Merytorycznego Wsparcia Wniosków Grantowych oraz członkiem Rady Nadzorującej Centrum Transferu Wiedzy UM w Lublinie.

"Sytuacja na ten moment jest taka, że do tej pory prof. Krzysztof Jóźwiak nie uzyskał nominacji ze strony ministra. Martwi nas taki stan zawieszenia, bo nie jest on korzystny dla funkcjonowania tej instytucji" – zaznaczył prof. Hasterok.

Prof. Hasterok dodał, że jakiś czas po przesłaniu uchwały do resortu z MEiN spłynęły zapytania do rady NCN odnośnie szczegółów związanych z przeprowadzonym konkursem.

"Na zapytania MEiN odpowiedzieliśmy i czekamy na ruch ze strony ministerstwa" - podkreślił.

"Dodatkowo wyszedłem z inicjatywą spotkania z przedstawicielami resortu we wszystkich ważnych dla funkcjonowania centrum oraz finansowania badań podstawowych w Polsce sprawach" – powiedział przewodniczący rady NCN.

PAP zapytała również MEiN o to, dlaczego do tej pory szef resortu nie powołał nowego dyrektora.

"W związku z przeprowadzoną analizą dokumentacji dotyczącej procedury konkursowej na stanowisko dyrektora NCN do rady NCN zostało skierowane pismo z zapytaniami. Obecnie ministerstwo oczekuje na przedstawienie stanowiska rady NCN" - przekazała we wtorek PAP rzecznik MEiN Adrianna Całus-Polak. Dodała, że po otrzymaniu wyjaśnień minister podejmie decyzję, co do dalszych działań w tym zakresie. Przypomniała, że zgodnie z ustawą o NCN dyrektor i jego zastępcy pełnią obowiązki do dnia powołania następców.

Sprawę skomentował dla PAP również p.o. dyrektora NCN, prof. Zbigniew Błocki. "Moim zdaniem nie ma żadnych powodów, żeby nie powoływać prof. Krzysztofa Jóźwiaka na stanowiska dyrektora NCN. Osobiście nie widzę innego wyjścia niż to, że ta nominacja ze strony MEiN będzie" – powiedział prof. Błocki.

"Nominacja resortu powinna nastąpić jak najszybciej. Do tego czasu, zgodnie z ustawą o NCN, będę pełnił obowiązki dyrektora, mimo że to komplikuje trochę moje życie i plany. Czuję się jednak w obowiązku za instytucję" – podkreślił. Dodał, że nie planuje złożyć rezygnacji. Kadencja prof. Błockiego skończyła się 3 marca. Naukowiec sprawował tę funkcję przez dwie czteroletnie kadencje.

NCN wspiera badania podstawowe, czyli prace empiryczne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. W ciągu ponad 11 lat istnienia centrum przyznało ponad 26 tysięcy grantów naukowcom z całej Polski.(PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski

