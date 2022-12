Jak zauważa RPO, w literaturze prezentowane jest stanowisko wskazujące na możliwość uzyskania przez pokrzywdzonego statusu strony w postępowaniu dyscyplinarnym dzięki odpowiedniemu zastosowaniu przepisów kodeksu postępowania karnego w zakresie, w jakim reguluje on status oskarżyciela posiłkowego. Jednak stanowisko to może budzić wątpliwości z uwagi na wskazanie wprost w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tylko dwóch stron postępowania dyscyplinarnego i jego charakter, w którym nie występuje oskarżyciel. – Nie sposób nie dostrzec wąskości tej perspektywy, która usuwa z pola widzenia osobę pokrzywdzoną i jej interesy. W mojej ocenie interesy pokrzywdzonego winny być chronione nie tylko na etapie postępowania wyjaśniającego, lecz także – w równym stopniu – na etapie postępowania dyscyplinarnego – twierdzi RPO. Jego zdaniem zmiana legislacyjna wzmocniłaby status pokrzywdzonego, który, jak wynika z wpływających do biura rzecznika skarg, znajduje się na pozycji wyjściowo gorszej niż obwiniony, który to nierzadko zajmuje wyższe miejsce w hierarchii zawodowej czy naukowej.