Program "Freedom starts with your mind" skierowany jest do naukowców z Ukrainy, posiadających obywatelstwo ukraińskie oraz stopień naukowy co najmniej doktora (PhD). Komisja rozpatruje wnioski naukowe osób z Ukrainy, "które realizowały badania naukowe w Polsce nie wcześniej niż początek roku akademickiego 2021/2022 i w wyniku wojny zostały zmuszone do pozostania w Polsce; które w wyniku działań wojennych przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku" - informuje fundacja. Jak podkreślono, "grant ma charakter wsparcia badacza w działaniach naukowych".

Wysokość grantu wynosi 10 tys. zł i jest on przyznawany tylko raz - nie można o niego powtórnie aplikować.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 grudnia 2022 godz. 18:00 czasu polskiego.

Warunkiem otrzymania grantu jest bycie pracownikiem lub współpracownikiem naukowym ukraińskiej wyższej uczelni lub innej jednostki naukowo-badawczej (fakt ten należy potwierdzić pismem z macierzystej uczelni). Projekt naukowy opisany w aplikacji powinien być realizowany we współpracy z polską uczelnią lub instytucją naukowo-badawczą. Do aplikacji należy załączyć list rekomendacyjny od partnera naukowego z polskiej uczelni, potwierdzający gotowość współpracy. Ważnym elementem współpracy jest możliwość włączania naukowca z Ukrainy w działalność naukowo-dydaktyczną polskiej placówki naukowej - czytamy w komunikacie.

Zgłoszenia dokonuje się przez formularz online . Chętni powinni dołączyć komplet dokumentów: cv, skan z paszportu potwierdzający przekroczenie granicy, opis naukowej działalności, opis projektu naukowego do realizacji w Polsce oraz skan listu lub maila współpracownika z polskiej uczelni lub placówki naukowo-badawczej, potwierdzającego gotowość współpracy przy realizacji projektu. Zgłoszenia należy wypełniać w języku polskim lub angielskim. Więcej informacji można uzyskać na stronie.

W pierwszej rundzie Fundacja Kościuszkowska przyznała 35 grantów po 10 tys zł dla naukowców z Ukrainy, którzy są w Polsce i realizują projekty naukowe we współpracy z polską instytucją naukową. (PAP)