Chwytały się różnych sposobów. Profesor Filip Gołkowski, dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, wyjaśniał kilka lat temu w rozmowie z DGP, że po długich staraniach udało się przekonać do współpracy Collegium Medicum – studenci z Frycza mogli przychodzić na zajęcia do prosektorium krakowskiej uczelni. Dla Frycza było to rozwiązanie i kosztowne, i niewygodne. Na przekazanie ciał, jak wyjaśniało wówczas Collegium, nie pozwalały przepisy

Dziś prywatne szkoły wyjaśniają, że mają dostęp do zwłok głównie dzięki uprzejmości państwowych, które mówiąc wprost – dzielą się z nimi. Zazwyczaj w ramach współpracy mają szansę pozyskać nie całe ciała, a ich fragmenty. Publiczne placówki tłumaczą bowiem, że to delikatna sprawa. Osoby, które przekazują ciało na cele naukowe, z reguły robią to na poczet danej uczelni. – Dlatego mówimy raczej o użyczeniu, i to nie zwłok, ale ich fragmentów, innym szkołom do celów naukowych. Co też robimy – słyszymy od prof. dr. hab. Janusza Dzięcioła, prorektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który dodaje, że od czasu, kiedy możliwa jest donacja, czyli dobrowolne przekazanie ciała na cele naukowe, placówka ma zapewniony stały dostęp do zwłok. Eksperci zwracają uwagę, że ciała są faktycznie przekazywane chętnie, ale tylko znanym uniwersytetom medycznym.