Szczepienie przeciwko COVID-19 powinno być dobrowolne. Nie sądzę, żeby były podstawy prawne do tego, by nie dopuszczać studentów do praktyk w szpitalach. Będę na pewno badał tę sprawę - zapewnił w czwartek szef MEiN Przemysław Czarnek.

Szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek pytany był w czwartek w Polsat News, czy to zgodne z prawem, że na niektórych uczelniach niezaszczepieni przeciwko COVID-19 studenci nie są dopuszczani do praktyk studenckich w szpitalach. "Nie zastanawiałem się nad zgodnością z prawem tego działania, natomiast zachęcam wszystkich do szczepień" - powiedział szef MEiN. "Jestem przeciwnikiem tego typu podejścia, uważam, że te szczepienia powinny być dobrowolne, natomiast rozumiem również kwestie i okoliczności. Chodzi tutaj o pracę w szpitalu i o pobyt w szpitalu studentów, którzy tam odbywają praktyki. Pewnie troska o bezpieczeństwo kieruje rektorami. Nie sądzę, by były do tego dzisiaj podstawy prawne" - ocenił Czarnek. Trzecia dawka szczepionki także dla młodszych? Kraska: Rozważamy to Zobacz również Dodał, że według niego nie ma ustawy, która wprowadzałaby taki wymóg. "Zalecałbym ostrożność rektorom w podejmowaniu tego rodzaju decyzji" - podkreślił. Minister zapewnił, że będzie tę sprawę "na pewno badał". Na początku października na profilu Rzecznika Praw Pacjenta wskazano, że szczepienie przeciwko COVID-19 nie jest warunkiem udzielenia zgody na odwiedziny u hospitalizowanego pacjenta. "Rzecznik Praw Pacjenta wielokrotnie przypominał, że prawo do odwiedzin w sytuacji zagrożenia epidemicznego może zostać ograniczone, ale nie można go pacjentów pozbawić całkowicie" – stwierdza Rzecznik. Poinformował również, że w rekomendacjach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie ma wskazania, że pacjenta hospitalizowanego może odwiedzić wyłącznie osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19.