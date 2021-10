Ramka 1

Co do zasady nauczycielom przysługuje wynagrodzenie oparte na załączniku do rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Zawiera on wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych w zależności od poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Jednak zgodnie z prawem oświatowym do osób niespełniających kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela mają zastosowanie – o czym już wspominałam – zasady określone w kodeksie pracy, z tym że stosuje się do nich odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli (pensum) oraz ustala się im wynagrodzenie nie wyższe niż 184 proc. kwoty bazowej (w 2021 r. jest to 6509,55 zł), określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Przy czym organy prowadzące szkoły w indywidualnych przypadkach mogą upoważniać dyrektorów szkół do przyznawania wynagrodzenia w wyższej wysokości (art. 15 ust. 3 prawa oświatowego). Ponadto z żadnego z przepisów nie wynika, że organ prowadzący szkołę ma obowiązek do ustalenia drogą uchwały sztywnych zasad wynagradzania osób zatrudnianych na stanowisko nauczyciela nieposiadających wymaganych kwalifikacji. Praktyka wskazuje na częste stosowanie najniższego z możliwych poziomów wynagrodzenia (w 2021 r. jest to kwota 2800 zł). Nie ma jednak takiego obowiązku. Jako że przepisy prawa oświatowego wskazują wyłącznie na górną granicę wynagrodzenia tak zatrudnianych osób i dają możliwość upoważnienia dyrektorów szkół do zwiększania pensji.