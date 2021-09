Co do zasady prowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program, który ma wspierać rozwój miejsc opieki dla małych dzieci, ma formę corocznych edycji. To oznacza, że pieniądze uzyskane na ich tworzenie muszą być wykorzystane do końca danego roku.

Jednak w tym roku ta reguła nie będzie stosowana, bo projekt nowelizacji ustawy okołobudżetowej przewiduje dodanie art. 75b do ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.). Zgodnie z nim minister rodziny nie później niż do 20 grudnia br. będzie mógł dla wydatków ponoszonych z pieniędzy Funduszu Pracy na program „Maluch+” określić w drodze decyzji dłuższy termin ich wykorzystania, ale nie później niż do 30 listopada 2022 r. Warunkiem przedłużenia tego okresu jest uzyskanie – na uzasadniony wniosek beneficjenta programu – zgody wojewody na zmianę terminu wykonania zadania podlegającego dotacji. Wspomniana zgoda będzie przekazywana do ministra rodziny, przy czym nie później niż do 30 listopada br.