Skąd ten pomysł? Przyczyn jest kilka. Po pierwsze obawa, że na skutek ewaluacji, która odbędzie się już przyszłym roku, niektóre uczelnie mogą utracić prawo do posługiwania się swoimi nazwami. Zostaną im bowiem przyznane nowe kategorie naukowe (od najsłabszej C do najwyższej A+).