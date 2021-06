Ogółem miejsc będzie więcej – o 654 – w stosunku do roku 2020/2021.

Liczba miejsc dla przyszłych lekarzy – na studiach stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców – zwiększy się w stosunku do roku poprzedniego o 346 (minister zdrowia zwiększył limit na podległych mu uczelniach o 50 miejsc, a minister nauki – o 296).

Z kolei liczba miejsc na kierunku lekarsko-dentystycznym nieco się zmniejszy – o pięć na studiach stacjonarnych, o 33 na studiach niestacjonarnych i o 28 na studiach w języku obcym. Nie jest to jednak powód do niepokoju, ponieważ samorząd lekarski od co najmniej kilku lat zwraca uwagę, że stomatologów mamy obecnie wręcz nadmiar.