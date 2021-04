Przypomnijmy, że zasiłek opiekuńczy został wprowadzony jako świadczenie szczególne ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.). W czasie epidemii ma umożliwić rodzicom dzieci do lat 8 oraz tym opiekującym się starszymi pociechami z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi, m.in. w sytuacji zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której one uczęszczają, lub ograniczonego jej funkcjonowania w czasie trwania epidemii.

Z krótkimi przerwami świadczenie jest wypłacane do dzisiaj. Co istotne, nie wlicza się ono do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na zasadach ogólnych. Jego wypłata została właśnie przedłużona do 9 maja.