– Nie mamy też wytycznych, aby „oszczędzać” AstręZenecę dla nauczycieli i nie podawać jej w ramach pierwszej dawki – mówi dyrektor jednego ze stołecznych punktów. – Nie trzymamy nic w lodówkach, więc jeżeli nie będzie dostaw, to nie będziemy mieli na drugą dawkę – dodaje inny kierownik. To samo mówi dyrektor szpitala tymczasowego w Opolu. Mają tylko tyle preparatów, ilu pacjentów przyjdzie w danym tygodniu. W maju potrzebują drugiej dawki szczepionki AstryZeneki dla 700 osób. W czerwcu – 1000. – Jeżeli nie otrzymamy ich, to zapasów nie mamy – mówi Dariusz Madera, dyrektor szpitala.