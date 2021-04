Premier wizytował w poniedziałek Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. "Przeznaczone środki ze strony budżetu centralnego pozwoliły kadrze medycznej i kadrze technicznej w bardzo krótkim czasie przygotować dodatkowych 65 łóżek, które służyły też pacjentom z całego Dolnego Śląska" - mówił.

"To właśnie ta część medyczna, medycy, pielęgniarki, którzy mają możliwości leczenia, zapewnili wielu pacjentom opiekę, zapewnili ludziom, którzy chorowali na COVID-19, możliwość normalnej opieki medycznej" - podkreślał szef rządu.

Morawiecki podziękował obecnej na konferencji wiceminister edukacji i nauki Marzenie Machałek, która zadbała o to, aby w sprawny sposób zorganizować szczepienia nauczycieli. "Dzięki temu, jeżeli dalej będą pozytywne wskaźniki covidowe, będziemy mogli jeszcze w tym roku szkolnym powrócić do trybu nauczania stacjonarnego i zapewnić bezpieczeństwo dla naszych nauczycieli" - powiedział.

"Dziękuje też pani minister za to, że jest opiekunką, takiego z perspektywy gospodarki niezwykle ważnego programu, to jest program kształcenia zawodowego i technicznego" - mówił premier i dodał, że cały czas odbywa setki rozmów z inwestorami z całego świata. "Oni sygnalizują przede wszystkim tę potrzebę - dostosowanie kształcenia uczniów, młodzieży, absolwentów, do potrzeb poszczególnych branż, poszczególnych sektorów gospodarki narodowego. To wszystko bierze początek w kształceniu zawodowym, technicznym, politechnicznym później" - podkreślał.

Premier dziękował także medykom. "Z tego miejsca chciałbym podziękować kadrze medycznej. Rozmawiałem z panem dyrektorem, który jest z nami, również z kadrą medyczną tego ośrodka, szpitala w Bolesławcu i tego dodatkowego zbudowanego szpitala" – powiedział.

Dziękował za "poświęcenie, za serce, oddanie dla pacjentów i ratowanie zdrowia i życia Polaków". "Dziękuję bardzo wszystkim medykom" – podkreślił.