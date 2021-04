Jak poinformował w środę PAP urząd miasta, konieczna jest wymiana kart używanych przez uczniów klas 4-7. "Są to karty ważne do 30 września tego roku. Wniosek o przedłużenie karty należy złożyć do 23 maja" - wskazał ratusz.

Jak podano, wymienić kartę i jednocześnie przedłużyć jej ważność można w trzech prostych krokach.

W tym celu należy przygotować: link do strony internetowej, przez którą składa się wniosek o przedłużenie ważności karty - link ten otrzymuje się w szkole; numer obecnej karty ucznia oraz legitymacyjne zdjęcie dziecka.

Następnie, należy wypełnić i wysłać wniosek o przedłużenie karty ucznia, który jest dostępny na stronie internetowej podanej przez szkołę, do której uczęszcza dziecko. Potwierdzenie złożenia wniosku, a następnie informacja o jego rozpatrzeniu zostanie dostarczona na adres e-mail. Ostatnim krokiem jest odbiór karty ucznia w szkole dziecka, po otrzymaniu wiadomości o jej wyrobieniu i dostarczeniu.

Wniosek można także złożyć w formie papierowej w szkole dziecka. Należy tylko pamiętać o dołączeniu do wniosku zdjęcia legitymacyjnego w rozmiarze 3,5 x 4,5 cm. Uczniowie klas 6 i 7 mogą również przedłużyć ważność karty w Punktach Obsługi Pasażerów. W tym przypadku nie trzeba wymieniać karty na nową.

Ratusz podkreśla, że przedłużenie ważności karty ucznia jest bezpłatne.

Z kolei dzieci, które rozpoczną naukę w szkole w roku szkolnym 2021/2022, otrzymają pierwsze Karty Ucznia na początku roku szkolnego. "Rodzice mogą złożyć wniosek on-line za pośrednictwem strony internetowej do 23 maja. Link udostępni szkoła, do której będzie uczęszczało dziecko. Karty po weryfikacji danych zostaną wyrobione i dostarczone do szkoły, gdzie będzie można je odebrać" - poinformował ratusz.

Karty Ucznia wydawane są przez Zarząd Transportu Miejskiego i uprawniają uczniów stołecznych szkół podstawowych oraz warszawiaków uczęszczających do podwarszawskich szkół podstawowych do korzystania z bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym. Jak wskazał magistrat, karty te obowiązują w 1. i 2. strefie biletowej, można z nimi podróżować także autobusami linii strefowych "700" poza granicami Warszawy, linii lokalnych L oraz – w ramach oferty "Wspólny bilet ZTM-KM-WKD" – pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na obszarze obowiązywania wspólnego biletu. "Dzięki temu uczniowie mogą bezpłatnie poruszać się po aglomeracji warszawskiej, nie tylko w drodze do szkoły" - wskazał urząd.

Urząd miasta przypomniał też, że trwa konkurs "Moja Karta Miejska", skierowany do uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej o Warszawie – "jak jest widziana obecnie lub marzenia, oczekiwania i wizje na jej temat". Zwycięskie prace zostaną umieszczone na dwóch wzorach Karty Ucznia – przeznaczonych dla uczniów klas 1-4 oraz 5-8. Każdy laureat otrzyma także rower. Prace można nadsyłać do 9 kwietnia do południa.