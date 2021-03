Mają one obowiązywać uczniów , którzy w tym roku szkolnym przystąpią do zewnętrznych egzaminów dojrzałości oraz do egzaminów zewnętrznych klas VIII szkół podstawowych. Choć nauczyciele i ich podopieczni mieli nadzieję, że będą się przygotowywać według mocno okrojonej podstawy programowej. Zdecydowano się jednak na wspomniane wymagania, czyli wskazane zagadnienia, których nie będzie na poszczególnych egzaminach.

– Jedyny plus tego rozwiązania to fakt, że nie musimy już powtarzać części materiału, który został zrealizowany. Nie mam jednak wrażenia, że będzie łatwiej. Dla uczniów, którzy niemal od października uczą się zdalnie, najprostsze egzaminy mogą okazać się wielkim wyzwaniem – podkreśla Anna Sala, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej.

– Warto podkreślić, że maksymalna liczba punktów na maturze została zmniejszona z 50 do 45. Biorąc pod uwagę, że do zaliczenia trzeba było dotychczas uzyskać 15 punktów (czyli 30 proc.), to po zmianach wystarczy uzyskać o jeden punkt mniej. To może sprawić, że matura w pandemii nie wypadnie lepiej niż w poprzednich latach, ale będzie na podobnym poziomie, a to już będzie jakieś osiągnięcie – zauważa Tomasz Malicki. W ubiegłym roku 74 proc. absolwentów zdało egzamin dojrzałości.