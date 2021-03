Problem zauważa też Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Uruchomiło zbiórkę podpisów pod petycją, w której apeluje o podjęcie systemowych działań, mających na celu zwiększenie dostępu do wielospecjalistycznej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci i nastolatków, szczególnie z terenów wiejskich. – Działamy w 17 miastach i niewielkich gminach, gdzie często jesteśmy jedynym podmiotem świadczącym wsparcie psychologiczne. Widzimy olbrzymie dysproporcje. Przy założeniu, że godzina terapii to koszt ok. 150 zł, wielu rodzin po prostu na to nie stać – podkreśla Anna Choszcz-Sendrowska ze stowarzyszenia. Pozytywnie ocenia pierwsze efekty reformy psychiatrii dziecięcej, ale… – Mając świadomość skali zapotrzebowania, to tempo jej wdrażania jest dalece niewystarczające. Stąd i petycja.