W środę rozpoczęły się próbne matury organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, obejmą wszystkie przedmioty maturalne. Potrwają do 16 marca. Przeprowadzane są stacjonarnie w szkołach w reżimie sanitarnym. Udział szkół w próbnych maturach jest dobrowolny.

"Pomimo przeszkód pandemicznych, trzeciej fali, w której jesteśmy, rozpoczęliśmy jednak dziś egzaminy próbne, maturalne i planujemy również rozpoczęcie w tym miesiącu przeprowadzenie egzaminów próbnych ósmoklasisty" - powiedział szef MEiN w środę na konferencji prasowej. Dodał, że próbne egzaminy ósmoklasistów rozpoczną się 17 marca.

Czarnek przypomniał, że Polska jako jeden z pierwszych krajów w Europie 16 grudnia określiła zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych i ósmoklasisty. W tym rozporządzeniu - jak powiedział Czarnek - określono prostszą ich formułę, jasno określono wymagania egzaminacyjne i zaplanowano w tym zakresie szkolenia dla nauczycieli.

"W maju 2021 r. nic dziś nie stoi na przeszkodzie, abyśmy planowali przeprowadzenie egzaminu maturalnego, właściwego i egzaminów ósmoklasisty" - podkreślił.

Jak mówił, nie ma dziś żadnych przesłanek, aby przewidywać inne terminy egzaminów niż majowe. "Jeśli jednak sytuacja epidemiczna będzie się zdecydowanie pogarszała, będziemy podejmować na bieżąco decyzje w tym zakresie" - zapewnił minister.

"Egzamin (próbny) przeprowadzany jest stacjonarnie co do zasady (...) oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym" - zaznaczył. Dodał, że jest możliwość przeprowadzenia tego egzaminu w trybie zdalnym.

Minister edukacji i nauki zapytany został na konferencji prasowej, w ilu szkołach przeprowadzane są próbne matury.

"Około 50 proc. szkół na ten moment zdecydowało się na przystąpienie i przeprowadzenie egzaminów próbnych maturalnych. W różnych województwach różnie się to kształtuje: najwięcej w woj. małopolskim - ponad 66 proc. szkół, w woj. podkarpackim - 64 proc., w innych województwach nieco mniej. W sumie około 50 proc. szkół uczestniczy i przeprowadza, organizuje dla uczniów klas maturalnych egzaminy próbne maturalne" - odpowiedział Czarnek.

"Egzamin próbny jest dobrowolny, nie ma tutaj przymusu przystąpienia do egzaminu, ani jego przeprowadzenia go w szkole. To jest istotne, dlatego, że szkoły same decydują jak go przeprowadzać" - wskazał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

"Wielu dyrektorów zdecydowało o tym, że egzaminy próbne z przedmiotów obowiązkowych: polskiego, matematyki, języka angielskiego na poziomie podstawowym, będą przeprowadzane stacjonarne, egzaminy z pozostałych przedmiotów będą przeprowadzone zdalnie" - dodał.

Smolik przypomniał, że codziennie na stronie internetowej CKE zamieszczane są arkusze próbne z poszczególnych przedmiotów, tak by uczniowie mogli uczestniczyć w próbnych maturach także zdalnie.

Dyrektor CKE mówił też, po co przeprowadzane są próbne egzaminy.

"Są dwa zasadnicze cele. Pierwszy to cel czysto informacyjny. Chodzi o to, aby zapoznać uczniów i dać im możliwość sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności w takiej czysto egzaminacyjnej sytuacji, w sali egzaminacyjnej, w ograniczonym czasie, pod nadzorem nauczyciela. To są zupełnie inne emocje, zupełnie inna mobilizacja do possania egzaminu niż w takim normalnym procesie w domu, gdzie są zawsze może jakieś małe pokusy by zajrzeć do telefonu, albo by poszukać czegoś w książkach. Tego na egzaminie stacjonarnym nie ma" - zauważył Smolik.

Podał, że wskazywali na to nauczyciele i maturzyści w mailach przesłanych do CKE. "Od września prosili o to, by jeśli będzie to możliwe, egzamin maturalny próbny był przeprowadzony stacjonarnie. I wiele szkół się na to zdecydowało" - powiedział.

"Drugi cel próbnego egzaminu, pewnie nawet ważniejszy niż pierwszy, to jest zapewnienie uczniom i nauczycielom informacji zwrotnej na temat tego, które wiadomości i umiejętności opanowali już dosyć dobrze, a nad którymi powinni jeszcze popracować. To jest tak naprawdę kluczowa sprawa jeśli chodzi o egzamin próbny" - wskazał dyrektor CKE.

"Tu nie chodzi o to, by z egzaminu próbnego wystawić ocenę i zamknąć niejako umiejętności uczniów w jednej cyferce. Stąd też wskazujemy w komunikacie o egzaminach próbnych, aby z egzaminu próbnego nie wystawiać ocen. Dużo cenniejsza niż ocena jest informacja zwrotna nauczyciela na temat tego nad czym należy jeszcze pracować. Błąd nie jest powodem do jakiegoś wstydu, czy problemu. Błąd wskazuje te elementy, czy zakresy wiadomości, nad którymi trzeba po prostu jeszcze pracować" - dodał Smolik.

Decyzją ministra edukacji i nauki, w związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 r. będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy maturalne zostały przygotowane w oparciu w wymagania egzaminacyjne, które będę obowiązywać na maturze w maju tego roku.

Rozwiązane przez uczniów arkusze sprawdzą nauczyciele uczący ich w szkołach na podstawie zasady oceniania opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym).

W 2021 r. abiturienci nie będą musieli przystąpić do obligatoryjnego dotąd jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni tak jak dotąd będą mogli przystąpić do sześciu takich egzaminów (egzaminy te są przeprowadzane tylko na jednym na poziomie - rozszerzonym, stąd w tej grupie są też przedmioty, z których egzaminy na poziomie podstawowym są obowiązkowe).

Nie będzie też w tym roku na maturze obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko dla tych abiturientów, którzy potrzebują wyników z tych egzaminów do rekrutacji na studia zagranicą.

Egzaminy maturalne w obecnym roku szkolnym mają być przeprowadzone w terminie głównym od 4 do 20 maja.

Minister edukacji i nauki poinformował w środę, że do egzaminu maturalnego w maju zgłosiło się 270 850 uczniów III klasy LO i IV klasy technikum.

"Do egzaminu przystąpią także absolwenci z lat ubiegłych, tych absolwentów z lat ubiegłych jest 30 tys. więcej niż w latach poprzednich, ale nie stanowi to żadnego problemu dla przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju tego roku" - zapewnił Czarnek.