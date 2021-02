"Chcemy zakomunikować raz jeszcze, że w poniedziałek od godziny 8.00 ruszamy z akcją rejestracji nauczycieli, w tym również nauczycieli akademickich na szczepienia. Szczepienia oczywiście dobrowolne, ale do tych szczepień wszystkich nauczycieli zachęcamy" – powiedział w piątek na konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Poinformował, że stworzono dwa systemy rejestracji. Jeden dla nauczycieli przedszkolnych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy będą się mogli zapisać na szczepienia za pośrednictwem dyrektorów placówek. Drugi będzie do dyspozycji rektorów uczelni od poniedziałku. Za jego pośrednictwem zarejestrują się nauczyciele akademiccy.

Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek wskazała, że od poniedziałku rejestrować będą się wszyscy nauczyciele do 65 lat, uczących w szkołach, przedszkolach i w placówkach oświatowych.

Przypomniała, że w tym tygodniu – od poniedziałku do środy – rejestrować się na szczepienia przeciw COVID-19 mogli ci nauczyciele, którzy obecnie pracują stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych i pedagogiczna kadra kierownicza tych szkół i placówek. Nie dotyczyło to nauczycieli w wieku powyżej 60 lat.

Od poniedziałku rejestrować się mogą nauczyciele, którzy byli uprawnieni do szczepień w pierwszej kolejności, ale przekroczyli 60 lat, ci, którzy byli uprawnieni, ale nie zdecydowali się do tej pory zarejestrować, a także wszyscy inni, którzy nie byli uprawnieni do szczepienia w pierwszej kolejności.

Wiceminister podała, że wszystkich nauczycieli jest 680 tys., w tym 268 tys. już się zarejestrowało. Nauczycieli chętnych do szczepień będą – tak jak odbywało się to w przypadku pierwszej grupy – rejestrować dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy dyrektor przekaże drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie zgłoszenie trafi do szpitala węzłowego, który skontaktuje się ze szkołą lub placówką w sprawie terminu szczepienia.

Poinformowała, że jeszcze w piątek wszystkie informacje na temat szczepień trafią do szkół.

Rejestracja nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach – jak poinformował wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski – odbywać się będzie za pośrednictwem Instytutu Przetwarzania Informacji.

"Jeszcze dziś będą przesłane informacje do wszystkich uczelni na temat potrzebnych danych w procesie rejestracji" – zapowiedział.

Wskazał, że za rejestrację na szczepienia nauczycieli akademickich odpowiadać będą rektorzy uczelni. Mogą wyznaczyć osobę uprawnioną, która będzie koordynować rejestrację. Sposób prowadzenia zapisów należy do autonomicznej decyzji uczelni.

Rektorzy będą wybierać miejsca szczepień według listy punktów, która zostanie przekazana im przez resort edukacji i nauki.

Nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni.

"Mamy świadomość, że wielu pracowników naukowych jest związanych z kilkoma ośrodkami naukowymi. Prosimy i apelujemy o to, aby wskazywali ten ośrodek, który jest dla nich głównym miejscem zajęć, aby nie dublować rejestracji do szczepień w poszczególnych ośrodkach naukowych" – powiedział Rzymkowski.

Zestawienia uczelni będą przekazywane do NFZ, który następnie prześle je do punktów szczepień.

Punkty szczepień będą się kontaktować z uczelniami w celu ustalenia terminu szczepień dla danych grup nauczycieli zbiorczo z całej uczelni.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wskazuje, że na szczepienie mogą zarejestrować się nauczyciele uczący w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych i nauczyciele akademiccy urodzeni od 1 stycznia 1956 r. do 31 grudnia 2003 r.

"Nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie. O terminie i sposobie rejestracji będziemy informować" – podaje MEiN.

Nauczyciele szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, a także nauczyciele akademiccy szczepieni będą preparatem firmy AstraZeneca.

Z charakterystyki szczepionki AstryZeneki wynika, że podaje się ją osobom dorosłym w wieku 18 lat i starszym. Zaznaczono jednak, że "obecnie istnieją ograniczone dane o skuteczności szczepionki AstryZeneki u osób w wieku 55 lat i starszych". Dlatego Rada Medyczna przy premierze zarekomendowała szczepienia u osób zakwalifikowanych w Narodowym Programie Szczepień do grupy 1C, czyli m.in. nauczycieli poniżej 60 lat preparatem firmy AstraZeneca, a starszych nauczycieli preparatami Pfizer/BioNTech i Moderny.

W piątek szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk przekazał, że po konsultacjach ze środowiskami medycznymi i ekspertami szef resortu zdrowia wydał wytyczne mówiące o tym, że szczepionką AstryZeneki mogą być szczepione osoby urodzone w roku 1956 i młodsze. Oznacza to – doprecyzował – że szczepionką tą mogą być szczepione osoby od 18 do 65 lat.