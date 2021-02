Do szczepień, które ruszają w piątek, zgłosiło się 268 tys. nauczycieli pracujących stacjonarnie. Ich rejestracja rozpoczęła się w poniedziałek.

Od piątku pierwsze dawki przyjmować będą nauczyciele poniżej 60 lat, którzy prowadzą stacjonarne zajęcia w szkołach z dziećmi i młodzieżą, a także nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych i pedagogiczna kadra kierownicza tych szkół i placówek.

Pozostali nauczyciele i nauczyciele akademiccy poniżej 60 lat będą mogli rejestrować się na szczepienie od poniedziałku. W tej grupie wiekowej nauczyciele, zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej przy premierze, szczepieni będą preparatem wektorowym firmy AstraZeneca o nazwie AZD1222. Szczepienie podawane jest w dwóch dawkach, w odstępie 28 dni. Dopuszczono ją do użytku w Argentynie, Indiach, Meksyku, Wielkiej Brytanii i w UE.

Nauczyciele w wieku 60 plus będą szczepieni preparatami firm BioNTech/Pfizer (Comirnaty) i Moderna (mRNA-1273) w późniejszym terminie. To szczepionki również dwudawkowe, domięśniowe, jednak w technologii mRNA. Pierwsza z nich wymaga przerwy wynoszącej 21 dni, druga – 28 dni.

Do tej pory w Polsce wykonano 1 884 113 szczepień. Pierwszą dawkę przyjęło już 1 360 192 osób, a drugą otrzymało 523 921. Ostatniego dnia wykonano 107 631 szczepień. Od początku szczepień, czyli od 27 grudnia, zanotowano 1610 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zutylizowano 3630 dawek szczepionki.

Jeśli chodzi o realizację szczepień w poszczególnych regionach, to najwięcej wykonano ich na Mazowszu. Przeprowadzono tutaj 303 409 szczepień, z czego 88 587 to szczepienia drugą dawką. Najwięcej wykonano w Warszawie – 154 653, z czego 52 337 to szczepienia drugą dawką.

W woj. śląskim wykonano dotąd ponad 206,8 tys. szczepień, z czego 58,3 tys. drugą dawką. 168 tys. osób zaszczepiono też na Dolnym Śląsku – najwięcej we Wrocławiu ponad 68 tys., z których ponad 30 tys. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.

Według danych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do tej pory zaszczepiono 159,8 tys. mieszkańców regionu. Dwie dawki preparatu podano 44,8 tys. osób.

W Małopolsce liczba podanych szczepionek przekroczyła 150 tys. Pierwszą dawkę przyjęło ok. 114 tys., a drugą ponad 38 tys. W Krakowie podano już prawie 75 tys. preparatów, a w powiecie – blisko 5 tys. W Tarnowie i powiecie wykonano ok. 12 tys. zastrzyków, a w Nowym Sączu i w powiecie – blisko 7,5 tys.

Na Podkarpaciu przeciw COVID-19 zaszczepiono 85 589 osób. Drugą dawkę otrzymało 20 510 osób. Z kolei na Warmii i Mazurach zaszczepiono 63 239, drugą dawką 17 528 osób.

W woj. lubuskim udało się zaszczepić ponad 45 tys. osób, w tym ponad 11 tys. drugą dawką, głównie medyków. W regionie działają 183 punkty szczepień (POZ i szpitale węzłowe).