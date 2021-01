Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki w tym roku w okresie ferii zimowych wypoczynek organizowany może być wyłącznie w kraju.

Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku. Może być on wyłącznie w formie półkolonii dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej oraz w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Organizatorem wypoczynku w tych dwóch dopuszczonych formach mogą być wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Półkolonie muszą też być organizowane według wytycznych sanitarnych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

W czasie ferii zimowych, czyli do 17 stycznia, obowiązywać będzie wprowadzony pod koniec października nakaz, zgodnie z którym w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16 lat muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.

O tej zasady wprowadzono kilka wyjątków: dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej; dotarcie do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego; w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – dotarcie do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania; przemieszczanie się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego; przemieszczanie się w ramach półkolonii.

Zajęcia stacjonarne w szkołach są formalnie zawieszone do 3 stycznia włącznie.

Minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek poinformował, że powrót uczniów do nauki stacjonarnej po 17 stycznia będzie zależeć od sytuacji epidemicznej w kraju, a zwłaszcza od dynamiki pandemii, którą ocenią epidemiolodzy i wirusolodzy. Podał też, że decyzja w tej sprawie zapadnie między 4 a 11 stycznia. Zaznaczył przy tym, że branych jest pod uwagę kilka wariantów, w tym kontynuowanie nauki zdalnej przez wszystkich uczniów oraz powrotu do nauki stacjonarnej części uczniów. Minister mówił aż o pięciu możliwych: jeden z wariantów powrotu do szkół zakłada powrót tylko uczniów klas I-III szkół podstawowych, inny zaś powrót także uczniów klas VIII i uczniów klas maturalnych.

Przepisy dotyczące zawieszenia zajęć stacjonarnych nie obejmują przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Tam o wprowadzeniu innej formy nauki: nauczania zdalnego lub hybrydowego, gdzie część dzieci ma zajęcia stacjonarne, a część zdalne, decyduje sanepid po rozpoznaniu sytuacji epidemicznej w placówce.

W przedszkolach publicznych nie ma też ferii. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe we wszystkich przedszkolach rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku i kończy 31 sierpnia następnego roku. W rozporządzeniu w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli określono, że przedszkole jest placówką nieferyjną, czyli taką, w której nie obowiązują ferie i wakacje szkolne.

Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Gdy w przedszkolu publicznym zaplanowano przerwę w jego działaniu, zapewnienie dziecku innego miejsca wychowania przedszkolnego w tym czasie spoczywa na władzach gminy.

Inaczej wygląda sytuacja w przedszkolach niepublicznych. W nich czas pracy ustala organ prowadzący, określony jest on w umowie cywilno-prawnej, którą rodzice dziecka zawierają z organem prowadzącym placówkę.