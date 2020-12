Wśród głównych celów do zrealizowania w 2021 r. wymienił intensywną pracę w oparciu o "pewne zadania, które przedstawił do akceptacji panu premierowi i kierownictwu ugrupowania". "One zostały zaakceptowane. I realizacja punkt po punkcie tych zadań wyznaczonych. A zatem korekta Konstytucji dla nauki w oparciu o opinie eksperckie, wypełnianie luk nową treścią legislacyjną tam, gdzie one powstały na etapie wdrażania" - mówił w niedzielę w TVP Info.

"Ale również reformowanie systemu oświaty, wzmacnianie tego nadzoru pedagogicznego. Ochrona dzieci w szkołach przed demoralizacją, która niekiedy jest serwowana przez organizacje pozarządowe wpuszczane z jakimiś programami niezgodnymi z podstawami programowymi w szkołach. Jak również jednoznaczne uregulowanie kwestii odpowiedzialności finansowej za poszczególne zadania organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, państwa polskiego" - podkreślił minister.

Wskazał także na weryfikację podręczników do klas trzecich szkół ponadpodstawowych, które "właśnie spływają do Ministerstwa Edukacji". "Przygotowywanie podręczników do klas czwartych. Niezwykle ważne zadania, które nas czekają" - zaznaczył.

Dopytywany w kwestii szczepień podkreślił, że zaszczepi się w "pierwszym momencie, kiedy to będzie możliwe". "Pracując również na co dzień w Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego jestem absolutnie przekonany, że szczepionka jest tą formą i tym środkiem, który może nas rzeczywiście uwolnić od tych ciężkich czasów, 2020 roku, pandemii koronawirusa. Wszyscy powinniśmy się zaszczepić. Oczywiście będzie ona dobrowolna. Ja zaszczepię się na pewno" - dodał Czarnek.