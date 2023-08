Od wtorku szpitale, które mają uzasadniony problem, będą mogły wystąpić o karencję w stosowaniu nowych przepisów o przepisywaniu leków psychotropowych i przeciwbólowych – poinformował w poniedziałek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

2 sierpnia weszło w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, które miało ograniczyć zdalne wystawianie recept na te preparaty. Okazało się jednak, że ograniczyło możliwość przepisywania ich także podczas wizyt osobistych. Lekarze, m.in. pracujący w hospicjach czy onkolodzy, alarmowali, że nie mogą wystawiać recept choćby na silne leki przeciwbólowe.

Na konferencji w resorcie rzecznik podkreślił, że po tygodniu obowiązywania rozporządzenia, które ograniczyło możliwość przepisywania w Polsce leków psychotropowych i przeciwbólowych, widać spadek sprzedaży takich leków w internecie.

Zastrzegł, że recepty na te leki są wystawiane, a każdy, "kto twierdzi, że dzisiaj w Polsce nie można przepisać recepty na środek przeciwbólowy czy psychotropowy, jest w błędzie" i " po prostu mówi nieprawdę".

Wyjaśnił jednak, że część placówek ma problem z wystawianiem takich recept. "Jest spowodowany dwoma ważnymi rzeczami. Po pierwsze część podmiotów medycznych, dotyczy to głównie szpitali, nie zaktualizowała swojego systemu informatycznego" – poinformował.

Drugim powodem – jak dodał – jest to, że "nawet jeżeli dostawca oprogramowania zaktualizował system teleinformatyczny danej placówki, niestety lekarze, zdarza się, że nie umieją korzystać z tego nowego narzędzia". "Dotychczas lekarze nie musieli mieć wglądu w Internetowe Konto Pacjenta. Teraz, kiedy ten wymóg jest rzeczywiście, część dostawców powinna przeszkolić ten personel" – zaznaczył.

Rzecznik MZ wyjaśnił, że w związku z powyższym szpitale będą mogły wystąpić o to, aby tymczasowo nie stosować nowego rozporządzenia. "Po tym tygodniu zdecydowaliśmy, że szpitale mogą wystąpić do Ministerstwa Zdrowia, a tak naprawdę do Centrum eZdrowia na mail recperty_dostep@cs.gov.pl, z prośbą o karencję w stosowaniu obostrzeń wynikających z rozporządzenia" – powiedział.

Andrusiewicz podkreślił, że dotyczy to tylko szpitali, które mają uzasadniony problem ze stosowaniem nowych przepisów. E-maila w tej sprawie będą mogły wysłać od wtorku. Karencja będzie przyznawana wstępnie do końca sierpnia.(PAP)

