- Koledzy psychiatrzy z całej Polski donoszą, że od rana nie mogą wystawić leków psychotropowych - alarmował w sobotę Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. Takie informacje, jak ustalił DGP, już w godzinach porannych zgłosiło do rzecznika przynajmniej czterech lekarzy z całego kraju. I, jak podkreśla Kosikowski, nie dotyczy to sytuacji wystawiania recept przez tzw. receptomaty, ale w gabinetach, gdzie pacjent jest oko w oko z lekarzem.

Jak ustalił DGP, system blokuje wystawianie recept na leki nasenne, przeciwbólowe i wszystkie inne z grupy psychotropowych, narkotycznych. Przy próbie wypełnienie formularza w sieci pojawia się komunikat: „Brak możliwości wystawienie recepty na lek zawierający substancje narkotyczne".

- Nie wiemy, co się dzieje. Próbujemy to ustalić - mówił Kosikowski. A NIL poprosiła o wyjaśnienia w trybie pilnym resort zdrowia.

Nieoficjalnie słyszymy, że coś mogło pójść nie tak. A to „coś" jest związane z ostatnim rozporządzeniem MZ. Przypomnijmy: Minister Zdrowia 12 lipca 2023 r. podpisał rozporządzeni, które ogranicza zdalne wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe. Ich przepisaniu musi towarzyszyć badanie i ocena wpływu na pacjenta z wyjątkiem kontynuacji leczenia po nie więcej niż 3 miesiącach od wizyty u lekarza. Te jednak wchodzą w życie na początku sierpnia.

- Celem zmiany jest wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających przepisywanie produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, w ramach kontynuacji, za pośrednictwem płatnych usług internetowych, bez uprzedniego zbadania pacjenta - przekonuje Ministerstwo Zdrowia. I podkreśla, że taki proceder w przypadku substancji odurzających jest wyjątkowo niebezpieczny. Jak opisywał DGP, od miesięcy dochodziło w tej kwestii do nadużyć, tj. wypisywania tysięcy w skali kraju recept pacjentom, bez faktycznego badania, co stanowi realne zagrożenie dla ich stanu zdrowia. Na naszych łamach opisywaliśmy przypadki osób uzależnionych od tych preparatów. W ich przypadku wizyta on line za pośrednictwem portali internetowych ograniczała się do wykonania przelewu na konto pośrednika. Żaden z lekarzy, którego numer prawa wykonywania zawodu widniał na dokumencie, nie widział konieczności przeprowadzenia teleporady.

MZ poproszony przez nas o komentarz potwierdza, że pojawił się problem oraz trwa ustalanie, co jest jego przyczyną.

O godzinie 11.15 Centrum E-Zdrowia wydało komunikat, w którym tłumaczy sytuację błędem systemu. Jak pisze "podczas aktualizacji systemu P1 wkradł się błąd, który spowodował brak możliwości wystawienia e-recept na leki psychosomatyczne". Indodaje, że pracują nad przywróceniem tej funkcj. - Już za chwilę wystawianie recept znów będzie możliwe - pisali urzędnicy chwile po 11.

CEZ dodaje, że w razie wystąpienia problemów technicznych istnieje możliwość skorzystania z papierowych druków.