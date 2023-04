Na poprawianie urody wydajemy już ok. 5 mld zł rocznie. Rynek, który rozwija się w tempie kilku procent w skali roku, przyciąga wciąż nowe podmioty. Specjaliści widzą w tym duże zagrożenie, szczególnie że brakuje jasnej definicji terminu „medycyna estetyczna”. Dlatego postanowili go uregulować. Koalicja lekarzy, w skład której wchodzą dermatolodzy, chirurdzy plastycy oraz lekarze medycyny estetycznej, doprowadziła do stworzenia listy procedur medycznych zagwarantowanych tylko dla specjalistów.

– Powstała we współpracy z resortem i przed Wielkanocą została przedstawiona do zaopiniowania branży kosmetyczek i kosmetologów. Nie znalazła wśród nich poparcia, co zostało przekazane do ministerstwa. Teraz czekamy na kolejne spotkanie dotyczące przyjęcia rozporządzenia w tej sprawie – mówi Michał Gajda, adwokat specjalizujący się w prawie medycznym. – Do spotkania ma dojść lada dzień. Liczymy, że przyjęcie przepisów nastąpi jeszcze przed wakacjami – dodaje.