"Myślę, że już jesteśmy blisko tego, aby COVID zaliczyć tak, jak każdą inną chorobę zakaźną, tak jak grypę, że to może być czysto sezonowe tylko występowanie tego schodzenia" - powiedział Kraska w TVP1.

"To jest związane z tym, że jednak przez te dwa lata, ponad dwa lata infekcji COVID-19 nasze organizmy jednak miały kontakt z tym wirusem, mają pewien poziom przeciwciał, mają pewną odporność. Także szczepienia tę odporność podnoszą" - dodał wiceminister.

Choroba ta występuje w Polsce od marca 2020 r.

"Mam nadzieję, że to takie ostanie miesiące są COVID-u i przejdziemy do normalności. I ten COVID nie będzie zaprzątał nam głowy, a będziemy go traktować jako normalną chorobę" - podsumował Kraska.

(ISBnews)