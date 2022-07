"Fakty" TVN poinformowały w piątek, że MZ wstrzymało program badań profilaktycznych dla kobiet, znajdujących się w grupie ryzyka zachorowania na nowotwory.

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia na Twitterze napisało, że "kategorycznie" dementuje "powszechnie rozpowszechniane kłamliwe informacje o zakończeniu programu profilaktycznego w schorzeniach onkologicznych piersi". "Program działa i, co więcej, z początkiem września wzrośnie jego finansowanie" - zaznaczono.

Także w niedzielę do sprawy odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski. "Kolejna fala fakenewsów przetacza się przez TT. Program profilaktyczny w schorzeniach onkologicznych piersi został na początku czerwca przedłużony do końca sierpnia w obecnej formule. Planujemy, że od września program będzie finansowany ze środków NFZ" - poinformował szef MZ na Twitterze.

Temat był także poruszany podczas piątkowej konferencji prasowej ministra. Adam Niedzielski mówił wówczas, że programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzinie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe nie jest ograniczony, ale redefiniowany.

"W ostatnich latach wykonujemy bardzo dużo badań genetycznych, przede wszystkim zwiększyliśmy panel badań genetycznych, który jest weryfikowany przy urodzeniu dziecka, m.in pod kątem wykrywania SMA" – powiedział szef MZ.

Zaznaczył, że program dotyczący kwestii dziedziczności został "redefiniowany". Zaznaczył, że "nie jest to jednak ograniczenie".

W ramach programu wieloletniego Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) od kilkunastu lat realizowany jest w Polsce "Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe". Miał on obowiązywać do końca 2021 r. Jego funkcjonowanie przedłużono do sierpnia 2022 r. Jak poinformował prof. Jan Lubiński, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia aktualizują formułę programu.(PAP)

autor: Iwona Żurek

