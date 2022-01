Reklama

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 57 262 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 271 osób z COVID-19. Od początku pandemii wykryto w Polsce ponad 4,7 mln zakażeń, zmarło ponad 104,9 tys. osób.

Rzecznik resortu zdrowia komentując piątkowe dane zaznaczył, że cały czas spodziewane jest przekroczenie pułapu 60 tys. zakażeń w najbliższych dniach. Jak wskazał, rośnie też udział wariantu omikron w liczbie wszystkich zakażeń.

"Dzisiaj udział omikrona w zsekwencjonowanych próbkach, tych próbek jest już 4340 z wykrytym wariantem omikron, to jest 52 proc., biorąc pod uwagę ostatnie 30 dni. Jeżeli byśmy patrzyli na to tylko przez pryzmat 7 ostatnich dni, to omikron jest na poziomie 63 proc." - przekazał Andrusiewicz. Dodał, że "od wczoraj zaczyna się dominacja wariantu omikron w Polsce".

Rzecznik zwrócił także uwagę, że "przybiera nam fala osób zgłaszających się na testy". Wskazał, że piątek jest kolejnym dniem, kiedy wykonano blisko 180 tys. testów, w tym 50 tys. antygenowych. Podkreślił, że jest też bardzo dużo zgłoszeń na testy z Podstawowej Opieki Zdrowotnej. "W tej chwili średnio dziennie mamy 44 tys. zleceń na testy z POZ" - dodał.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec