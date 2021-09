Od marca 2020 r. średnio co 10. chory to nastolatek. We Włoszech dzieci do 10. roku życia stanowią 5,7 proc. chorych, kolejne 10 proc. to nastolatki do 19. roku życia. W Czechach wykryto wirusa u 188 tys. dzieci do 14. roku życia, co stanowi ok. 11 proc. wszystkich wykrytych przypadków. Choć, jak wynika z analiz wykonanych na podstawie danych z ECDC, są okresy, kiedy udział dzieci wśród zakażonych wzrasta do ponad 20 proc., a są też państwa, jak Dania, w której w ostatnich tygodniach stanowiły one jedną trzecią przypadków. To jednak, jak wskazują eksperci, nie musi oznaczać, że ich liczba rośnie. Ponieważ chorują głównie osoby niezaszczepione, a tych jest więcej wśród młodzieży, to w naturalny sposób również ich odsetek w grupie chorych jest wyższy. Stąd, zdaniem ekspertów, wzrost wskazuje nie na rozprzestrzenienie się choroby wśród najmłodszych, ale raczej na skuteczność szczepień. Tym bardziej że nie rosną zgony w grupie dzieci. Z ostatnich danych Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego (z 16 września 2021 r.) wynika, że w siedmiu stanach nie zanotowano ani jednego przypadku śmiertelnego, a wskaźnik dla całych Stanów to ok. 0,03 proc.