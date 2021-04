Szczepmy się! 1 kwietnia 40- i 50-latkowie otrzymali zaproszenia do rejestracji na szczepienia i to z wczesnym, kwietniowym terminie. Można było nawet wybrać preparat, którym zostanie się zaszczepionym. Tyle że po kilku godzinach stało się jasne, że to efekt usterki systemu. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.