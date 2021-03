Przeciętnie amerykańska spółka biotechnologiczna wypracowuje przychód minimum dwa razy większy niż europejska. Jak podaje wielu ekspertów sięga on nawet ok. 250 mln dol. rocznie. Zaznaczyć należy, iż tendencja jest mocno wzrostowa. Ogromne różnice obrazują podsumowania wydatków na badania i rozwój w tym obszarze. W USA wynoszą one prawie 40 mld dol. rocznie. Dla porównania najwięcej w Europie wydaje się we Francji i jest to nieco ponad 3 miliardy dol. To bardzo dokładnie potwierdza, że w Stanach Zjednoczonych branża biotechnologiczna jest niezwykle istotna. Jak podkreśla Michał Michałowski, to właśnie jest rynek docelowy, o który wytrwale powinny walczyć polskie firmy.