W Radiu Zet ministra zdrowia zapytano w poniedziałek o kontynuowanie szczepień preparatem AstryZeneki.

Wyjaśnił, że pracuje w porozumieniu z prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorzem Cessakiem, który jest polskim przedstawicielem w EMA.

"W tym tygodniu ma odbyć się specjalne posiedzenie komitetu ryzyka, który będzie dokonywał oceny. Z tego co wiem, Francja i Niemcy wstrzymują szczepienie AstrąZeneką do czasu podjęcia decyzji przez ten komitet" – powiedział Niedzielski.

Zapytany, co zrobi, jeśli EMA zarekomenduje zawieszenie szczepień tym preparatem, Niedzielski powiedział, że Polska będzie chciała zachować bezpieczeństwo w takim standardzie, w jakim gwarantuje to instytucja europejska.

"Będziemy się zawsze indywidualnie przyglądali poszczególnym przypadkom, ponieważ mamy własne władze rejestracyjne. Poza tym prowadzimy własne rejestry niepożądanych odczynów poszczepiennych i je też weryfikujemy" – zapowiedział.

Przyznał, że jeden z przypadków śmiertelnych, skojarzony z podaniem szczepionki AstraZeneca, poddano szczegółowemu badaniu.

"Zaangażowany był prokurator. Była sekcja zwłok i według tego badania nie było potwierdzenia jakiegokolwiek związku z podaniem szczepionki AstraZeneca" – wyjaśnił Niedzielski.

"Musimy być bardzo ostrożnie, ale jednocześnie niepopadający w histerię" – dodał.

Pytany o uruchomioną w poniedziałek nową ścieżkę testowania na obecność koronawirusa, szef resortu zdrowia powiedział, że po pierwszej godzinie było już 13 tys. chętnych do wykonania badania.

W czasie rozmowy kontynuowanej na stronie internetowej Radia Zet, Niedzielski pytany był również o szczepienie cukrzyków, bo nie zostali oni włączeni do grupy osób przewlekle chorych.

Odpowiedział, że ten temat poruszany był w czasie poniedziałkowego spotkania z Rady Medycznej.

"Osoby z problemem cukrzycowym będą dopuszczone do szczepień w grupie 1B. Regulacje i zmiany rozporządzenia w tym zakresie będą w przyszłym tygodniu" – zapowiedział szef resortu zdrowia.

Wyjaśnił, że na razie nie ma decyzji, dla jakiej grupy będzie szczepionka firmy Johnson & Johnson. Przyznał, że w czasie dyskusji padła propozycja, by otrzymywali ją m.in. ozdrowieńcy.

Powiedział, że zgodnie ze wstępnymi deklaracjami firmy Johnson & Johnson jej szczepionki trafią do Polski od połowy kwietnia.

Pytany o paszport covidowy Niedzielski oświadczył, że nie jest zwolennikiem nazywania zaświadczenia o przebytym szczepieniu – paszportem.

"Paszport to jest dokument, który pozwala nam np. przekraczać granice i może to się kojarzyć z tym, że osoba niezaszczepiona jest pozbawiona pewnych praw. To nie jest ten moment. My na forum europejskim zgłaszaliśmy, że to sformułowanie jest niewłaściwe, ale uważam, że ten certyfikat powinien być wydawany w międzynarodowym standardzie tak, żeby władze poszczególnych krajów mogły podejmować decyzje oparte na standardowym dokumencie" – powiedział szef resortu zdrowia.