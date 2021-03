Spór na linii samorząd–rząd o lekarzy spoza Unii przybiera na sile. Jak się dowiedział DGP, resort zdrowia myśli o takiej zmianie przepisów, żeby to szef Ministerstwa Zdrowia decydował, który lekarz spoza krajów Wspólnoty będzie mógł pracować w Polsce. Mogłoby to polegać na czasowym wpisywaniu specjalistów do rejestru, w ramach kolejnej zmiany regulacji covidowych. To reakcja na „bierny opór” samorządu lekarskiego – NRL, mimo rozwiązań prawnych pozwalających medykom spoza UE leczyć polskich pacjentów, nie wydaje im prawa do wykonywania zawodu, co obecnie jest jej kompetencją.