W Światowym Dniu Walki z Rakiem szef rządu podkreślał, że na choroby nowotworowe zabierają ponad 100 tys. Polaków co roku.

Poinformował, że w czwartek odbył rozmowy ze specjalistami w kontekście różnych obszarów działania onkologii.

"Krajowa Sieć Onkologiczna ma zdecydowanie poprawić jakość leczenia w obszarze walki z rakiem i to na wszystkich etapach" - zapewniał Morawiecki.

"Niemalże podwoiliśmy wydatki na onkologię w ciągu ostatnich 5-6 lat i nie będziemy szczędzili siły i środków nadal, żeby profesjonalizować naszą służbę zdrowia w obszarze onkologii, bo to jest dla państwa polskiego absolutny priorytet" - dodał szef rządu.

Do końca marca zobowiązujemy się przygotować projekt ustawy, który pilotaż sieci onkologicznej przekuje już na rozwiązanie systemowe; ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 - zapowiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Podjęliśmy decyzję o tym, żeby pilotaż przekuć w rozwiązanie systemowe. Do końca marca zobowiązujemy się przygotować projekt ustawy, który ten pilotaż przekuje już na rozwiązanie systemowe" - oświadczył Niedzielski na konferencji prasowej w Kielcach.

Jak zaznaczył, ustawa wejdzie w życie z 1 stycznia 2022 r. tak, by ośrodki włączone do sieci "mogły się przygotować na bycie i spełnianie standardów". "Bo do tej sieci nie może trafić byle kto, mówiąc kolokwialnie, muszą trafić ośrodki, które będą spełniały konkretne kryteria jakościowe" - powiedział Niedzielski.

Minister zdrowia zaznaczył, że "te wskaźniki, te mierniki (...) będą podstawą kwalifikacji do sieci onkologicznej na różnych poziomach"; jak podkreślił, będą tutaj obowiązywały trzy poziomy referencyjności.