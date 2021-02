Rządowy projekt osłonowy nie pojawi się szybko. – Musimy go tak przygotować, by nie okazało się, że każda ciąża podpada pod tego rodzaju pomoc i przypadki takich wad, jak np. rozszczepienia podniebienia, które do tej pory nie były powodem do aborcji, teraz będą kwalifikowały się do uzyskania pomocy – tłumaczy nasz rozmówca z PiS.