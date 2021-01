Andrzej Płonka, prezes ZPP, podkreśla, że obowiązujące reguły przyznawania dodatków jedynie wybranym pracownikom medycznym budzą konflikty i różnicują sytuację personelu. – W trakcie epidemii zarówno w oddziale obserwacyjnym, jak i innych oddziałach szpitala wykonywane są świadczenia medyczne u pacjentów z koronawirusem, do czasu przekazania wypisania do domu albo przekazania do innego szpitala – przekonuje.