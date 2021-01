Rzecznik rządu pytany o to, ile osób zaszczepiono poza kolejnością odparł, że raport dotyczący szczepień w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zostanie podsumowany w poniedziałek przez szefa resortu zdrowia.

"Minister (Adam) Niedzielski dzisiaj podsumuje raport kontrolny NFZ w ramach tego, co działo się w WUM-ie" - poinformował Müller. "Natomiast w innych miejscach kraju też trwają w tej chwili kontrole. Jak one się zakończą, to będzie informacja na ten temat" - dodał.

Liczba osób zaszczepionych poza kolejnością - jak zaznaczył rzecznik rządu - jest zawarta w raporcie.

Do szczepień wbrew zasadom Narodowego Programu Szczepień, zgodnie z którym obecnie szczepiona jest grupa "zero" ( pracownicy ochrony zdrowia i rodzice wcześniaków), doszło w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wśród zaszczepionych przez Centrum Medyczne WUM znaleźli się b. premier, europoseł SLD Leszek Miller z żoną, aktorzy, m.in. Krystyna Janda, jej córka Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, Michał Bajor, Olgierd Łukaszewicz, Anna Cieślak i Radosław Pazura, satyryk Krzysztof Materna czy dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. W kraju zaszczepiło się też kilku starostów różnych ugrupowań politycznych.

WUM poinformował, że otrzymał dodatkową pulę 450 dawek szczepionek, które musiały być wykorzystane do końca roku. W jej ramach zaszczepiono m.in. 300 pracowników szpitali WUM oraz grupę 150 osób obejmującą: rodziny pracowników, pacjentów będących pod opieką szpitali i placówek WUM, w tym 18 znanych postaci kultury i sztuki, które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień.

Prezes ARM Michał Kuczmierowski zdementował jednak doniesienia o dodatkowej puli dawek szczepionek, "tym bardziej specjalnej puli dla celebrytów".

Rzeczniczka WUM Marta Wojtach poinformowała, że komisja powołana przez rektora WUM wykazała liczne nieprawidłowości w organizacji szczepień przez Centrum Medyczne WUM. W efekcie dr n. med. Ewa Trzepla została odwołana przez Radę Nadzorczą spółki Centrum Medyczne WUM ze stanowiska prezesa zarządu.

Minister zdrowia poinformował we wtorek, że niewątpliwie można mówić o celowym złamaniu zasad Narodowego Programu Szczepień przez WUM. Wskazał m.in., że osoby, które zostały zaszczepione poza kolejnością zostały zarejestrowane jako personel niemedyczny pracujący w szpitalu.

Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia. W szpitalach węzłowych, których jest ponad 500, trwają szczepienia grupy zero. Od 25 stycznia zaszczepić się będą mogły osoby z pierwszej grupy. W pierwszej kolejności seniorzy powyżej 80 lat, pensjonariusze domów pomocy społecznej, potem osoby powyżej 70 lat, nauczyciele i służby mundurowe.