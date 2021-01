Szef resortu zdrowia pytany był w piątek w TVN 24 o informacje na temat planowanej centralizacji szpitali i o to, co się za tym sformułowaniem kryje.

"Tak, rzeczywiście pracujemy nad taką koncepcją. Ta koncepcja oznaczałaby przejęcie własności nad szpitalami przez m.in. Skarb Państwa, chociaż jest kilka opcji, które są również analizowane, ale to jest pomysł najpoważniejszy" – powiedział.

"Myślę, że pandemia bardzo dużo nas nauczyła, a szczególnie dużo doświadczeń dała mi i widać, że to rozproszone zarządzanie, rozproszenie zasobów i właścicieli powoduje bałagan organizacyjny"

– wskazał Niedzielski.

Dopytywany był, czy chodzi o odebranie nadzoru nad szpitalami i czy nad wszystkimi, czy tylko niektórymi.

"Jeżeli mówimy o szpitalach powiatowych, to rzeczywiście te szpitale powiatowe rozważane są jako te, które w pierwszej kolejności powinny być poddane właśnie takim zmianom, jeśli chodzi o zasady czy zakres właścicielstwa, ale ja tutaj też muszę się zastrzec, że to jest jedna z opcji, opcja, którą ja w tej chwili uznaję za najbardziej prawdopodobną i rzeczywiście z mojego punktu widzenia jest olbrzymia potrzeba zmiany w tym zakresie" – powiedział.

"To jest jeden z metaproblemów, jak to się nieładnie mówi, w służbie zdrowia, to rozproszenie zasobów, ten brak koordynacji, szpitale obok siebie konkurują swoją ofertą, a nie współpracują, nie dzielą się zakresami usług i to prowadzi naprawdę do dużego bałaganu organizacyjnego" – dodał szef MZ.