Faktem jest, że dzięki zachowywaniu dystansu, noszeniu maseczek i myciu rąk grypa nie jest tak rozpowszechniona jak w poprzednich sezonach. Było to już widać wiosną. Ale ta wiedza płynęła przede wszystkim z obserwacji lekarzy. Bo choć istnieją testy diagnostyczne potwierdzające obecność wirusa grypy, nie przeprowadza się ich rutynowo pacjentom zgłaszającym się do lekarza rodzinnego. Przy założeniu, że COVID nie zawsze daje oczywiste objawy, lekarz ma szansę teraz zyskać wiedzę, na podstawie której kieruje pacjenta na właściwą ścieżkę terapeutyczną. Pozwoli to odciążyć system opieki zdrowotnej i jest kluczową informacją z epidemiologicznego punktu widzenia. Nie można również zapominać o ryzyku koinfekcji, czyli jednoczesnego wystąpienia obu wirusów u tej samej osoby. Do tej pory nie ma zbyt wielu informacji na temat skali tego zjawiska.

Laboratoria na całym świecie uczą się nowego wirusa. Ale jak w wielu sytuacjach, czasem błąd jest po stronie człowieka. Choćby pobranie materiału. Wymazówka musi dotrzeć dość głęboko do nosogardzieli. W teście różnicującym COVID i grypę zastosowaliśmy system kontrolny, który pozwala sprawdzić poprawność pobrania wymazu. Odbywa się to poprzez wykrycie w materiale diagnostycznym ludzkiego genu, który jest obecny w komórkach nabłonka. Jeśli go nie ma, to wyraźny sygnał, że pobranie trzeba powtórzyć. Kolejna rzecz to czas wykonania testu. Testy robione za wcześnie po kontakcie z osobą zakażoną mogą nie wykryć wirusa. To apel, który nie przedarł się do ludzkiej świadomości: jeśli nie mamy typowych objawów, a jedynie kontaktowaliśmy się bezpośrednio z zakażonym, to przed zrobieniem testu trzeba odczekać min. cztery, pięć dni. Wcześniejsze badanie nie ma sensu.