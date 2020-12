Szef ARM wyjaśnił w sobotę na antenie TVN24, że pierwsze samochody ze szczepionkami opuszczą hurtownie farmaceutyczne o godz. 5 w niedzielę. O godzinie 7 cały transport będzie już w trasie - zapewnił.

Kuczmierowski poinformował, że pierwsze szczepionki powinny do szpitali trafić już po godzinie 6 rano. "Do godz. 11 spodziewamy się, że te wszystkie dostawy zostaną zrealizowane" - dodał.

Prezes wskazał, że pierwsza partia 10 tys. szczepionek ma zostać od razu zużyta, tzn. nie będzie dzielona na konieczną kolejną dawkę, którą trzeba podać, by była ona skuteczna. Przypomniał, że do końca grudnia do Polski ma trafić kolejnych 300 tys. dawek, a do końca stycznia 1,5 mln. "Z kolejnych dostaw będziemy odkładać odpowiednie ilości, żeby po tych 21 dniach zaszczepić kolejny raz" - powiedział.