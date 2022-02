Szlakiem Orlich Gniazd. Poznaj najwspanialsze zamki Jury Krakowsko-Częstochowskiej [PRZEWODNIK]

Swą poetycką nazwę szlak zawdzięcza ruinom i gotyckim zamkom znajdującym się wzdłuż trasy, które budowane były najczęściej na szczytach wzniesień, pośród trudno dostępnych skał wapiennych. Stąd wzięła się ich nazwa – „Orle Gniazda”. Oprócz zamków na szlaku można również podziwiać szereg innych atrakcji – zabytkowe budowle sakralne, wytwory przyrody, co czyni go niewątpliwie jednym z najbardziej malowniczych szlaków w Polsce. Dziś szlak biegnący przez prawie cały teren Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej to atrakcja nie tylko dla pieszych turystów. Dzięki stale rozwijającej się infrastrukturze oraz przybywającym z roku na rok atrakcjom to doskonałe miejsce dla osób, które chce aktywnie spędzić czas. Który z nich jest największy na Śląsku? Poznaj najwspanialsze zamki szlaku Orlich Gniazd.

Zamek królewski Mirów. Mirów to zamek, który powstał za panowania Kazimierza Wielkiego. Od czasów potopu szwedzkiego budowla stopniowo podupadała, a w ostatnich latach jego nowi właściciele stworzyli plany jego odbudowy. Jest to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych obiektów na szlaku Orlich Gniazd. Leżąca na wzniesieniu, monumentalna bryła zamku, przywodząca niektórym na myśl okręt, pomimo pozostawania przez wiele lat w ruinie robi spore wrażenie. Mirowska twierdza stanowi jedną z najstarszych budowli obronnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wiemy, iż murowana strażnica powstała tu około połowy XIV wieku, w czasach Kazimierza Wielkiego. Najprawdopodobniej przed zamku istniał na tym miejscu drewniany gródek, który miał zabezpieczać granice kraju przed najazdami Czechów.