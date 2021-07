10 najpopularniejszych kierunków wakacyjnych Polaków. [OBOSTRZENIA, WYMAGANIA, INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH]

1 Grecja Shutterstock

Posiadacze „unijnych cyfrowych certyfikatów COVID” (EUDCC) mogą wjechać na terytorium Grecji bez dalszych ograniczeń (testów lub kwarantanny), pod warunkiem że ich certyfikat zawiera:

- Dowód pełnego szczepienia. Szczepienie uznaje się za zakończone 14 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki (dla Johnson&Johnson szczepienie uznaje się za zakończone 14 dni po przyjęciu pojedynczej dawki). Akceptowane szczepionki to: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

- Dowód wyzdrowienia po COVID-19 (ważny przez 9 miesięcy od dwudziestego dnia po pierwszym pozytywnym wyniku).

- Wynik negatywny testu na COVID-19. Testy PCR (poddane w ciągu 72 godzin przed przyjazdem) i testy szybkiego antygenu (przyjęte w ciągu 48 godzin przed przyjazdem) są akceptowane.

Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z wymogu przeprowadzania testów lub kwarantanny. Wjazd do tego kraju bez unijnego certyfikatu cyfrowego COVID lub certyfikatu niezgodnego z wymogami krajowymi

Reklama

- Negatywny wynik testu na COVID-19 z laboratorium; badanie należy wykonać do 72 godzin przed wjazdem do Grecji.

- Ujemny wynik testu antygenowego (szybkiego) z laboratorium; badanie należy wykonać do 48 godzin przed wejściem.

- Test ten jest obowiązkowy dla wszystkich posiadaczy DCC spoza UE (w tym dzieci powyżej 12 roku życia), niezależnie od sytuacji epidemiologicznej w państwie wyjazdu.

- Świadectwo szczepienia wydane przez certyfikowany organ.

- Świadectwo powrotu do zdrowia z zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wydane przez organ publiczny lub certyfikowane laboratorium.

- Dowód na to, że w ciągu ostatnich 2-9 miesięcy podróżny został pozytywnie przebadany na COVID-19. Można to udowodnić, wykazując dodatni wynik badania molekularnego PCR lub badania antygenowego przeprowadzonego przez upoważnione laboratorium lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że posiadacz uzyskał wynik dodatni w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Dowód negatywnego testu na COVID-19 nie jest wymagany w przypadku wszystkich podróżnych, którzy ukończyli szczepienia (tj. od ostatniego szczepienia upłynęło 14 dni, w zależności od wymaganych dawek) i posiadają świadectwo szczepienia.

Dowód negatywnego testu na COVID-19 nie jest również wymagany, jeżeli podróżny uzyskał wynik pozytywny i upłynęło co najmniej 20 dni od pierwszego pozytywnego wyniku. Można to udowodnić, wykazując dodatni wynik badania molekularnego PCR lub badania antygenowego przeprowadzonego przez upoważnione laboratorium, albo zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że posiadacz uzyskał dodatni wynik w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Okres ważności niniejszego świadectwa wynosi 9 miesięcy.

Reklama

Wszyscy podróżni przybywający do Grecji, niezależnie od posiadanego zaświadczenia, mogą podlegać losowym kontrolom stanu zdrowia. Jeżeli zostaną Państwo wybrani do takiej kontroli, prosimy pamiętać, że poddanie się badaniu jest obowiązkowe. W przeciwnym wypadku władze greckie zastrzegają sobie prawo do odmówienia Państwu prawa wjazdu na terytorium kraju. Osoby poddawane kontroli wybierane są na zasadzie ukierunkowanego doboru próby zgodnie z systemem „EVA”, który był wykorzystywany także w sezonie letnim 2020.

Zaszczepienie się nie jest warunkiem wjazdu podróżnych do Grecji. Okazanie zaświadczenia o szczepieniu zdecydowanie ułatwia procedury związane z przyjazdem. Zaświadczenie o szczepieniu lub potwierdzające obecność przeciwciał nie jest „paszportem szczepionkowym”.

Źródło: MSZ Polski, grecka strona rządowa travel.gov.gr,

2 Turcja, Demre Shutterstock

Osoby wjeżdżające do Turcji, które przedstawiają w punktach przejść granicznych dokument wydany przez oficjalne władze stwierdzający, że zostały zaszczepione co najmniej 14 dni przed wjazdem i/lub chorowały na COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, są zwolnione z obowiązku przedstawienia negatywnego testu PCR oraz z obowiązku kwarantanny.



W przypadku osób, które nie mogą przedstawić ww. dokumentów, należy przedstawić negatywny wynik testu PCR, wykonany w ciągu 72 godzin lub negatywny wynik testu antygenowego, wykonany w ciągu 48 godzin przed wjazdem na terytorium Turcji.



Dodatkowo osoby wjeżdżające do Turcji we wszystkich punktach przejść granicznych będą mogły zostać poddane testowi PCR na podstawie pobrania próbek na miejscu przez pracowników Ministerstwa Zdrowia Republiki Turcji. Po pobraniu próbek podróżni będą mogli udać się do miejsca docelowego, ale w przypadku pozytywnego wyniku testu, zostaną poddani leczeniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia dot. COVID-19.

Osoby, które otrzymały pozytywny wynik testu oraz osoby które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi zostaną poddane kwarantannie przez okres 14 dni we wskazanym przez siebie miejscu pobytu. W przypadku gdy wynik testu, który zostanie wykonany w 10. dniu kwarantanny, będzie negatywny, kwarantanna zostanie przerwana. A w przypadku stwierdzenia wariantu koronawirusa B.1.617, kwarantanna zostanie przerwana gdy wynik testu będzie negatywny z końcem 14. dnia. Nie dotyczy to małoletnich do 6 roku życia.



Ponadto przybywający do Turcji drogą lotniczą, są zobowiązani do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Zdrowia Republiki Turcji. Formularz należy wypełnić w ciągu ostatnich 72 godzin przed podróżą. Wypełniony formularz należy okazać w wersji papierowej bądź w wersji elektronicznej zapisanej na urządzeniach mobilnych. Podróżny, który nie wypełni formularza lub poda nieprawdziwe dane, może spotkać się z sankcjami prawnymi i administracyjnymi, w tym może nie zostać wpuszczony do Turcji. Wymóg ten nie dotyczy podróży tranzytowych przez Turcję.



Źródło: Polskie MSZ, strona MZ Turcji

3 Egipt Shutterstock

Wszyscy podróżujący do Egiptu zobligowani są do okazania negatywnych wyników testów RT-PCR na obecność COVID-19 przetłumaczonych na język angielski lub język arabski. Badanie powinno być przeprowadzone w okresie 72 godzin przed planowanym wjazdem do Egiptu. Powyższe regulacje nie obejmują dzieci w wieku do 6 lat.



Od 18 czerwca 2021 r. względem osób przybywających do Egiptu, cudzoziemców i Egipcjan, akceptowane jest zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR z wydrukowanym kodem QR „zamiast pieczątki laboratoryjnej”. Zaświadczenie dotyczące wyniku testu musi być oryginalne i zawierać oryginalną pieczątkę z podpisem laboratorium lub kod QR. Turyści, których portem docelowym jest Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taba, nie posiadający odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego negatywny wynik testu na koronawirusa, mogą odpłatnie wykonać test PCR na egipskim lotnisku, należy się jednak liczyć z izolacją do momentu uzyskania wyniku i kwarantanną w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego (kwarantanna może być przedłużana aż do momentu uzyskania negatywnego testu na koronawirusa).



Należy też liczyć się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem kolejnych testów, wizytami lekarskimi oraz transportem do placówek medycznych. W przypadku uzyskania pozytywnego testu na koronawirusa wykonanego w Egipcie należy mieć na względzie, że linie lotnicze mogą zastrzec sobie prawo do niewpuszczenia osoby zakażonej na pokład i okazania negatywnego wyniku testu PCR. W celu pozyskania szczegółowych informacji związanych z okresem, w którym można przeprowadzić test przed planowaną podróżą oraz warunkami, które musi spełniać certyfikat określający wyniki testu, zalecamy wcześniejszy kontakt z właściwymi liniami lotniczymi. W związku z możliwymi zmianami w powyższych regulacjach prosimy o bieżące śledzenie kolejnych komunikatów oraz stały kontakt z przewoźnikiem. Powyższe regulacje dotyczą również osób, które otrzymały dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19.



Przemieszczanie się między gubernatorstwami dozwolone jest dla Egipcjan oraz rezydentów. Cudzoziemcy przebywający w Egipcie na podstawie wizy turystycznej przy przekraczaniu granic gubernatorstw Morze Czerwone, Synaj Południowy i Marsa Matrouh zobowiązani są do przedstawiania negatywnych wyników testów PCR na koronawirusa, wykonanych nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą. Co do zasady zorganizowany ruch turystyczny pozostaje ograniczony do trzech gubernatorstw: Morza Czerwonego, Synaju Południowego i Marsa Matrouh.



Od 6 maja 2021 roku wprowadzono wymóg poddawania się testom typu ID NOW COVID-19 wobec wybranych grup pasażerów po przylocie do Egiptu. Wymóg dotyczy pasażerów przylatujących (pośrednio lub bezpośrednio) z państw, w których miały pojawić się mutacje wirusa SARS-CoV-2.



Względem osób, które w ciągu ostatnich 14 dni podróżowały bezpośrednio lub pośrednio z państw, w których nie występują zmutowane formy COVID-19, będą stosowane następujące procedury:

Egipskie służby medyczne będą weryfikowały świadectwa otrzymania szczepień przeciwko COVID-19 w zakresie informacji w nim zawartych oraz organu wydającego zaświadczenie. Następnie będzie podejmowana decyzja o uznaniu albo odrzuceniu świadectwa. Oryginał przedmiotowego dokumentu musi być opatrzony kodem QR oraz nie powinien zawierać żadnych śladów wskazujących, że mogło dość do ingerencji w jego treść.



Egipskie służby medyczne akceptują tylko świadectwa otrzymania szczepień przeciwko COVID-19, które zostały zatwierdzone przez Światową Organizację Zdrowia i Egipski Urząd ds. Leków: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharma, Sinovac, Sputnik, Johnson & Johnson. Podróżujący otrzyma zgodę na wjazd na terytorium Egiptu, gdy z świadectwa będzie wyraźnie wynikało, że druga dawka szczepionki została przyjęta na 14 dni przed podróżą do Egiptu (dotyczy Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharma, Sinovac, Sputnik) albo pierwsza dawka szczepionki została przyjęta na 14 dni przed podróżą do Egiptu (dotyczy Johnson & Johnson).



Władze egipskie nie doprecyzowały jaką formę powinien mieć dokument potwierdzający otrzymanie szczepień przeciwko COVID-19. Medyczne służby lotniskowe wskazują, że istotne przy weryfikacji certyfikatów będzie, żeby dane sczytane z kodu QR wskazywały m. in.: pełne dane podróżnego, dane podmiotu uprawnionego do wystawienia dokumentu, daty szczepień oraz rodzaj przyjętych szczepionek.

W związku z powyższym przed planowaną podróżą MSZ sugeruje kontakt z przewoźnikiem lotniczym w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Źródło: MSZ

4 Fuengirola, Hiszpania Shutterstock

Pasażerowie posiadający unijny cyfrowy certyfikat COVID, a także wszyscy podróżni przybywający z krajów, które nie są uważane za zagrożone, otrzymają „kod QR FAST CONTROL” po wypełnieniu formularza kontroli zdrowia przed wyjazdem (dostępnego również w aplikacji Hiszpańska Zdrowie Podróży). Kod daje dostęp do szybszych kontroli stanu zdrowia, ponieważ pasażerowie nie będą musieli wystawiać świadectwa ani przy wejściu na pokład, ani podczas kontroli stanu zdrowia w dniu przyjazdu.

- Świadectwo szczepienia, ważne od 14 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki (lub niepowtarzalnej dawki szczepionki w przypadku szczepionek jednodawkowych). Przyjmuje się następujące szczepionki: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson (Janssen), Sinovac i Sinopharm

- Zaświadczenie o wyzdrowieniu z COVID-19. Ważność: od 11 do 180 dni od pierwszego pozytywnego wyniku.

- Wynik negatywny testu na COVID-19. Przyjmuje się zarówno testy PCR, jak i antygenowe. Ważność: 48 godzin (przed przyjazdem)

Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z wymogów dotyczących badań lub kwarantanny.

Wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). Formularz generuje kod QR, który należy okazać przed wejściem na pokład samolotu lub statku pasażerskiego oraz po przybyciu do Hiszpanii.

Wszyscy pasażerowie są zobowiązani także do poddania się kontroli zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ocenę ogólną (wizualną) stanu zdrowia. Mierzenie temperatury będzie się odbywało poprzez kamery termowizyjne lub termometry bezkontaktowe. Za gorączkę będzie uznawana temperatura 37,5 °C oraz wyższa. W przypadku stwierdzenia gorączki lub podejrzeń o wykazywanie objawów COVID-19, pasażer zostanie poddany kolejnej kontroli (powtórne mierzenie temperatury, badanie lekarskie). Jeśli podejrzenia okażą się uzasadnione zostanie uruchomiony alert sanitarny (wg protokołów przygotowanych wspólnie przez władze centralne i regionalne), a pasażer zostanie skierowany do odpowiedniego centrum medycznego.

Od 7 czerwca 2021 roku, podróżujący do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka (lista regionów ryzyka jest aktualizowana przez władze hiszpańskie i dostępna na stronie internetowej hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia w zakładce „Risk countries /areas”), zobowiązani będą do przedstawienia wraz z wypełnionym formularzem sanitarnym jednego z poniższych dokumentów:

1. Zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19 — uznawane będą zaświadczenia, zgodnie z którymi upłynęło 14 dni od przyjęcia pełnego szczepienia preparatem zatwierdzonym przez Europejską Agencję Leków lub wskazanych jako szczepionki do użycia kryzysowego przez Światową Organizację Zdrowia; zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie,

2. Zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 — uznawane będą zaświadczenia wydane w czasie 48 godzin przed przylotem do Hiszpanii; uznawane będą rodzaje testów wykonywanych techniką NAAT wykrywające RNA koronawirusa (np. RT-PCR) lub testy antygenowe (uwzględnione na wspólnym wykazie szybkich testów antygenowych publikowanym przez Komisję Europejską na podstawie Zalecenia Rady 2021/C 24/01); zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia testu, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu, wskazanie kraju, którym przeprowadzono test,

3. Zaświadczenia o przebyciu COVID-19 — uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT; zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT; zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu NAAT oraz wskazanie kraju, w którym przeprowadzono test.

Zaświadczenia należy przedstawić w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu w jednej w powyższych wersji językowych, oryginalne zaświadczenie należy przedstawić z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański.

Dzieci poniżej 12 roku życia nie muszą przedstawiać żadnego z powyższych zaświadczeń, są jednak zobowiązane do posiadania wypełnionego formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). Jeśli państwo/region, z którego podróżujesz do Hiszpanii drogą lotniczą lub morską, nie znajduje się na liście ryzyka, przed wyjazdem konieczne jest tylko wypełnienie formularza sanitarnego SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH.

Źródło: MSZ, serwis informacyjny UE

5 Sozopol, Region Burgas, Bułgaria Shutterstock

Wjazd do tego kraju jest możliwy m.in z unijnym certyfikatem Digital Covid. Aby uzyskać ważność na wjazd do Bułgarii, EUDCC powinna zawierać jeden z następujących elementów:

- Dowód szczepienia, ważny od 14 dni po podaniu drugiej dawki lub od 14 dni po podaniu pierwszej dawki, jeśli szczepionka jest podawana w pojedynczej dawce (Janssen/Johnson&Johnson);

- Dowód powrotu do zdrowia po COVID-19, ważny 180 dni (co najmniej 11 dni po pozytywnym wyniku testu na COVID-19).

- Wynik negatywny testu na COVID-19. Akceptowane są zarówno testy PCR, jak i testy szybkiego antygenu (RAT). Ważność: 72 godziny przed przyjazdem do testów PCR, 48 godzin przed przyjazdem do testów RAT

Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z wymogów dotyczących badań lub kwarantanny.

Posiadacze ważnego EUDCC przybywający z krajów „zielonych” mogą wjechać do Bułgarii. W przypadku braku ważnego EUDCC zastosowanie ma 10-dniowa kwarantanna. Kwarantanna może zostać cofnięta po przedłożeniu dokumentu wykazującego ujemny wynik testu PCR lub szybkiego antygenu, pobranych w ciągu 24 godzin od wjazdu do kraju. Posiadacze ważnego certyfikatu EUDCC przybywającego z krajów „pomarańczowych” mogą wjechać do Bułgarii bez poddania ich kwarantannie, ale po przybyciu mogą zostać losowo przebadani za pomocą testu szybkiego antygenu. Posiadacze certyfikatu przybywający z państw, w których nastąpiła znacząca negatywna zmiana sytuacji epidemiologicznej, mogą wjechać do Bułgarii jedynie po przedstawieniu ważnego ujemnego testu PCR przed wyjazdem przeprowadzonego na 72 godziny przed przyjazdem. Natomiast jeśli kraj znajduje się wśród państw „czerwonych” mogą wjechać do Bułgarii tylko wtedy, gdy mają należycie uzasadnione powody i po przedstawieniu ważnego negatywnego testu PCR przed wyjazdem przeprowadzonego na 72 godziny przed przyjazdem.



Źródło: MSZ, serwis informacyjny UE

6 Dżerba, Tunezja Shutterstock

Od 1 lipca br. warunkiem wjazdu na terytorium Tunezji jest okazanie testu PCR z kodem QR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wyjazdem. Dotyczy to również osób zaszczepionych jak i ozdrowieńców. Do 9 lipca 2021 r. wjeżdżający do Tunezji w ramach zorganizowanych grup turystycznych, którzy otrzymali pełną szczepionkę i posiadają stosowne zaświadczenie z kodem QR (paszport szczepionkowy), są zwolnieni z okazania negatywnego wyniku testu RT-PCR.

W ramach walki z rozprzestrzeniającą się pandemią COVID-19, począwszy od 1 lipca 2021 r. na terytorium całego kraju obowiązuje godzina policyjna w godzinach 20:00 – 5:00. 2 czerwca 2020 r. tunezyjskie Ministerstwo Turystyki oraz Rzemiosła Artystycznego opublikowało Protokół Sanitarny dla Sektora Turystycznego Tunezji.

- w trakcie przemieszczania się (przejazd z i na lotnisko, wycieczki): kontrola temperatury podczas odprawy na lotniskach, max. obłożenie w środkach transportu do 50%, nakaz noszenia masek przez wszystkich (klienci i personel obsługujący), powszechny dostęp do środków dezynfekujących, zachowanie bezpiecznej odległości;

- w obiektach turystycznych: max. obłożenie do 50%, noszenie maseczek przez personel, dezynfekcja bagaży oraz pokojów (max. na 3h przed przybyciem gości hotelowych), regularne mierzenie temperatury klientom, zakaz spektakli w pomieszczeniach zamkniętych i w plenerze oraz imprez sportowych, powszechny dostęp do środków dezynfekujących, zachowanie bezpiecznej odległości, zapewnienie izolowanych pomieszczeń dla zakażonych, w każdym obiekcie zaplanowano obecność lekarza i pielęgniarki;

- w restauracjach, barach i kawiarniach: max. obłożenie do 50%, zakaz oferowania posiłków w formie samoobsługi, obowiązek zapewnienia bezpiecznego dystansu między stołami (2,5 m);

- na terenie basenów: ograniczenie liczby osób korzystających z basenu (1 osoba na 3m2), zakaz korzystania z basenów przez osoby z grup specjalnego ryzyka np. kobiety w ciąży, osoby starsze, a także mające problemy z oddychaniem; lista przeciwwskazań będzie umieszczona przy basenie;

- na plaży parasole i leżaki rozmieszczone przy zachowaniu 2,5 m odstępu.

7 Cypr, Limassol Shutterstock

Od dnia 1 lipca 2021 r. Cypr akceptuje „certyfikaty EU Digital COVID” (EUDCC).

- Dowód szczepienia, ważny od dnia podania drugiej dawki szczepionki (lub 14 dni po podaniu pojedynczej dawki szczepionki Janssen/Johnson&Johnson). Dla osób, które wyzdrowiały z COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni, przyjmuje się również 1 dawkę zatwierdzonych szczepionek. Przyjmuje się następujące szczepionki: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson (Janssen), Sputnik V, Sinopharm (BBIBP COVID-19).

- Dowód powrotu do zdrowia po COVID-19, który jest ważny od 14 do 180 dni od wyniku dodatniego do testu PCR.

- Wynik negatywny dla testu PCR. Ważność: 72 godziny przed przyjazdem.

Posiadacze EUDCC na podstawie szczepienia lub odzysku będą zwolnieni z wszelkich dodatkowych badań przy wjeździe na Cypr, niezależnie od klasyfikacji koloru ich kraju wyjścia. W okresie od 1 lipca do 15 sierpnia 2021 r. korzystanie z EUDCC nie jest obowiązkowe w przypadku podróży z państw UE lub państw stowarzyszonych w ramach Schengen. Przed podróżą posiadacze EUDCC muszą wypełnić wszystkie wymagane informacje na temat cypryjskiej platformy biletu lotniczego. Podróżni mogą nadal być poddawani losowym testom po przyjeździe i są nadal zobowiązani do przestrzegania wszystkich protokołów docelowych.

Władze cypryjskie wprowadziły cztery kategorie państw (GREEN, ORANGE, RED i GREY), z których można podróżować na Cypr. Polska znajduje się w kategorii GREEN: przy przylocie na Cypr z państw zaliczonych do tej kategorii nie ma obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa ani odbywania kwarantanny (szczegóły w języku angielskim). Niezależnie od kategorii kraju przylotu, na lotniskach w Larnace i Pafos są przeprowadzone bezpłatne testy na losowo wybranych grupach pasażerów. Przypisanie państw do poszczególnych kategorii jest na bieżąco modyfikowane w oparciu o kryteria stopnia zagrożenia epidemicznego i może w każdej chwili ulec zmianie.

Pasażerowie (niezależnie od narodowości oraz kraju, z którego przylatują) posiadający świadectwo pełnego szczepienia przeciwko Covid-19 są zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR oraz z odbywania kwarantanny. Honorowane są cztery szczepionki zatwierdzone przez EMA oraz rosyjska szczepionka Sputnik V i chiński preparat Sinovac. Respektowane są tylko zaświadczenia z państw znajdujących się na specjalnej liście (m.in. kraje UE, w tym Polska) (szczegóły w języku angielskim).

Niezależnie od kategorii kraju przylotu osoby podróżujące na Cypr muszą nie wcześniej niż 48 godzin przed terminem podróży wypełnić on-line ankietę (Cyprus Flight Pass) uprawniającą do wjazdu na Cypr (przy wejściu do samolotu oraz przy kontroli granicznej należy na wezwanie okazać mail potwierdzający wypełnienie ankiety). Za brak wypełnionej ankiety może być nałożony mandat w wysokości 300,- EUR i nakaz odpłatnego wykonania testu lub odmowa wjazdu do Cypru.

W Republice Cypryjskiej obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych przez osoby powyżej 12 roku życia zarówno w publicznych przestrzeniach otwartych (wyjątki: plaże, baseny, miejsca aktywności fizycznej) jak i w przestrzeniach zamkniętych, w których przebywa więcej niż 1 osoba (wyjątki: prywatne mieszkania, jazda prywatnym samochodem, spożywanie posiłku, względy zdrowotne). Nieprzestrzeganie ograniczeń grozi nałożeniem mandatu w wysokości 300,- EUR. Zaleca się utrzymywanie dystansu 2 m od innych osób.

W miejscach gdzie może gromadzić się większa liczba osób (galerie handlowe, restauracje, kluby, hotele, świątynie, teatry itp.) należy zawsze mieć przy sobie tzw. Safe Pass (negatywny wynik testu PCR lub antygenowego ważny 72 godziny, zaświadczenie o przyjęciu co najmniej jednej dawki szczepionki min. 3 tygodnie wcześniej lub zaświadczenie o przejściu choroby Covid-19 w przeciągu ostatnich 6 miesięcy). W przypadku turystów rolę Safe Pass pełni wspomniany wyżej Cyprus Flight Pass (w wersji papierowej lub elektronicznej).

Szczegóły dotyczące aktualnych formalności wjazdowych i ograniczeń obowiązujących na terenie Republiki Cypryjskiej dla osób podróżujących na Cypr dostępne są w języku polskim na stronie Ambasady Republiki Cypryjskiej w Warszawie oraz (jęz. angielski) na stronie Visit Cyprus. Szczegółowe informacje (w jęz. angielskim i greckim), dotyczące decyzji władz Republiki Cypryjskiej, publikowane są na stronie Biura Prasy i Informacji.

Przejścia przez strefę buforową, oddzielającą część północną wyspy, zostały ponownie otwarte. Przy ich przekraczaniu wymagany jest negatywny wynik testu COVID-19 (PCR lub antygenowy), w formie drukowanej, w języku greckim, tureckim lub angielskim, zawierający imię i nazwisko podróżnego oraz numer paszportu lub dowodu osobistego. Osoby w pełni zaszczepione mogą przedstawić test nie starszy niż 7 dni (musi upłynąć co najmniej 14 dni od finalnej dawki, akceptowane są szczepionki zatwierdzone przez EMA oraz rosyjski preparat Sputnik V i chiński Sinopharm), a osoby nie spełniające tych warunków – test nie starszy niż 72 godziny. Z uwagi na często zmieniające się i niespójne po obu stronach regulacje zaleca się ograniczenie przekraczania strefy buforowej do niezbędnego minimum. Ambasada RP w Nikozji przypomina, że udzielanie pomocy konsularnej obywatelom polskim przebywającym w tzw. Tureckiej Republice Cypru Północnego praktycznie nie jest możliwe.



Źródło: MSZ, serwis informacyjny UE

8 Włochy Shutterstock

Włochy akceptują „EU Digital COVID Certificate” (EUDCC). Posiadacze certyfikatu mogą wjechać na terytorium Włoch bez dalszych ograniczeń (badania lub kwarantanny), pod warunkiem że ich certyfikat zawiera:

- Dowód ważności szczepienia: co najmniej 14 dni po zakończeniu przepisanego cyklu szczepień (po drugiej dawce lub pojedynczej dawce szczepionki Janssen/Johnson&Johnson). Akceptowane szczepionki to: Pfizer BioNtech, Moderna, AstraZeneca/Oxford, Johnson&Johnson/Janssen.

- Dowód wyzdrowienia z COVID-19: 6 miesięcy od dodatniego wymazu. Przyjmuje się wynik ujemny w teście na COVID-19. Zarówno testy PCR, jak i szybkie antygeny są akceptowane. Ważność: 48 godzin.

Dzieci poniżej 6 roku życia są zwolnione z wymogów dotyczących badań lub kwarantanny. Włochy przyjmują własną krajową klasyfikację obszarów ryzyka, w związku z czym ograniczenia podróżowania w odniesieniu do Włoch nie są oparte na wspólnej mapie „EU Traffic Lights”. W przypadku pobytu lub przejazdu tranzytem przez kraj z „Listy C” w ciągu 14 dni przed wjazdem do Włoch, wjazd jest dozwolony bez konieczności podawania przyczyny podróży. Więcej na stronie salute.gov.it.

Wszyscy podróżni, którzy nie są w stanie przedstawić świadectwa szczepienia lub świadectwa powrotu do zdrowia po COVID-19, podlegają wymogowi przeprowadzenia przed wyjazdem ujemnego testu na COVID-19, przeprowadzonego w ciągu 48 godzin przed przyjazdem. Zaakceptowany testy: molekularne (PCR) i antygenowe. Dzieci poniżej 6 roku życia są zwolnione. Przed wyruszeniem w podróż do Włoch warto upewnić się, że region docelowy nie stosuje innych obostrzeń. Nie nakłada się kwarantanny na podróżnych przybywających z państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych w ramach Schengen, którzy są w stanie zapewnić ujemny test na COVID-19 przed wyjazdem, świadectwo szczepienia lub powrót do zdrowia po COVID-19.

Jeśli nie ma możliwości przedstawienia testu molekularnego lub antygenowego, można wjechać do Włoch, ale należy:

- poinformować lokalny urząd ds. zdrowia o numerze referencyjnym niezwłocznie po wjeździe do Włoch

- dokonać samoizolacji przez 10 dni

- wykonać kolejny test molekularny lub antygenowy pod koniec 10-dniowej samoizolacji.

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski do dnia 30 lipca 2021 roku zobowiązane są do:

- zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazione);

- przedstawienia certyfikatu w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (tzw. green pass) zaświadczającego o ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do IT, szczepionką zatwierdzoną przez UE, przebytej chorobie COVID-19, negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch.

Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej szóstego roku życia. Należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 4 strefy: białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną.

9 Plaża w Dhërmi, Albania Shutterstock

Obecnie Albania nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie ma obowiązkowej kwarantanny, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19. Wznowiono międzynarodowy ruch lotniczy. Natomiast każda soba podróżująca do Albanii musi mieć przy sobie wypełniony i wydrukowany druk wjazdowy.

10 Lizbona, Portugalia Shutterstock

Portugalia zaczęła od dnia 1 lipca 2021 r. akceptować „certyfikaty EU Digital COVID” (EUDCC). Posiadacze EUDCC będą mogli wjechać do Portugalii bez dalszych ograniczeń (badania lub kwarantanny), pod warunkiem że ich certyfikat zawiera:

- Dowód szczepienia;

- Dowód odbudowy po pandemii COVID-19;

- Wynik negatywny testu na COVID-19. Przyjmuje się zarówno testy PCR, jak i antygenowe. Ważność: 72 godziny w przypadku testów PCR, 48 godzin w przypadku testów RAT

Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z wymogów dotyczących badań lub kwarantanny. Wjazd do tego kraju bez unijnego certyfikatu cyfrowego COVID lub certyfikatu niezgodnego z wymogami krajowymi Portugalia przyjmuje własną krajową klasyfikację obszarów ryzyka. Ruch drogowy między Portugalią a Hiszpanią jest możliwy bez ograniczeń. Wszyscy podróżni podlegają wymogowi przeprowadzenia ujemnego testu na COVID-19 przed wyjazdem.

Zatwierdzone testy:

- PCR (w ciągu 72 godzin przed odlotem),

- Szybkie działanie antygenowe (przyjęte w ciągu 48 godzin przed odlotem). Dozwolone są tylko szybkie testy antygenowe, które znajdują się w wykazie uzgodnionym przez Komitet ds. Zdrowia Unii Europejskiej. Pasażerowie, którzy przedstawią testy niespełniające wymogów, muszą przejść nowy test po przylocie, na własny koszt, i muszą czekać w wyznaczonym miejscu na lotnisku do czasu powiadomienia o wynikach.

Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z wymogu badania. Podróżni z krajów wysokiego ryzyka (w przypadku co najmniej 500 przypadków na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni) muszą ukończyć 14-dniowy okres izolacji po wjeździe do Portugalii kontynentalnej. Izolacja powinna odbywać się w domu lub w miejscu wskazanym przez organy ds. zdrowia.

Izolacja nie ma zastosowania do pasażerów odbywających podróże zasadnicze i których długość pobytu na terytorium kraju, poświadczona biletem powrotnym, nie przekracza 48 godzin, do pasażerów podróżujących w ramach podstawowych podróży w ramach wydarzeń organizowanych przez portugalską prezydencję Rady Unii Europejskiej (niezależnie od okresu pobytu) oraz do pasażerów podróżujących wyłącznie w celu uprawiania aktywności sportowej zintegrowanych z międzynarodowymi zawodami zawodowymi, pod warunkiem spełnienia szeregu odpowiednich środków (tj. unikania kontaktów niesportowych) oraz przestrzegania zasad i wytycznych określonych przez system gwarantowania depozytów.