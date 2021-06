Nie zmienił się natomiast od kwietnia odsetek ankietowanych planujących wypoczynek w kraju. Nadal wynosi 34,5 proc., co do roku poprzedniego daje już wzrost o 15 proc. Wpływ na to ma m.in. łatwość zorganizowania wakacji oraz brak dodatkowych kosztów związanych z koniecznością robienia testów czy wykupywania dodatkowego ubezpieczenia. To dobra wiadomość dla rodzimych hotelarzy, którzy zyskują szansę odrobienia strat. Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, od marca 2020 r. do czerwca tego roku zadłużenie sektora turystycznego urosło o prawie 30 proc.