Utworzenie TFZ było jedną z form wsparcia branży, która najszybciej i najboleśniej zaczęła odczuwać skutki pandemii. To z tego funduszu wypłacano pieniądze podróżnym, którzy nie zgodzili się przyjąć od organizatorów turystyki voucherów w zamian za niezrealizowane imprezy. Nie była to jednak pomoc bezzwrotna ‒ zgodnie z obowiązującym art. 15kb ust. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) firmy co do zasady od 21 kwietnia br. miały zacząć oddawać należności w 72 obliczonych indywidualnie dla każdego ratach.