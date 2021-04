LOT w czwartkowym komunikacie przekazał, że uzupełnił ofertę połączeń realizowanych w sezonie letnim.

"Najpopularniejsze kierunki wakacyjne LOT-u tego lata będą dostępne również z portów regionalnych. Analizy oraz luzowane przez poszczególne kraje obostrzenia wskazują na stopniowe odbudowywanie się ruchu lotniczego w nadchodzących miesiącach. Zgodnie z zapowiedziami, tego lata na pasażerów czeka więcej połączeń turystycznych z kilku portów krajowych" - przekazała spółka.

Jak podał LOT, w wakacje LOT uruchomi połączenia z Gdańska do Burgas; z Katowic do Kalamaty, Barcelony, Burgas (cztery razy w tygodniu), Aktion (Leukada w regionie Wysp Jońskich), Aten (dwa razy w tygodniu), na Samos i do Warny (dwa razy w tygodniu); z Poznania na Majorkę; z Rzeszowa do Zadaru; z Warszawy do Tivatu (Czarnogóra) i Batumi oraz z Wrocławia do Barcelony i na Kos.

Spółka przekazała, że połączenia wystartują od 18 czerwca br., a większość z nich oferowana będzie z częstotliwością jednej rotacji tygodniowo.

"W miarę możliwości planujemy też sukcesywnie przywracać połączenia regularne i transatlantyckie" - powiedział, cytowany w komunikacie, członek zarządu ds. handlowych Michał Fijoł.

LOT poinformował, że oprócz nowych kierunków wakacyjnych, latem będzie obsługiwał dostępne już w systemach rezerwacyjnych połączenia sezonowe m.in. na Zakintos, do Kalabrii, do Skopje i Ochrydy w Macedonii, Tirany, Rodos, Palermo, do Olbii, na Maltę, na Santorini, Korfu, Ibizę, do Heraklionu, do Chanii, Zadaru, Larnaki, Dubrownika, Nicei, Wenecji, Splitu, Czarnogóry i Lubljany. Ich start planowany jest na 28 maja br. Rejsy wakacyjne obsługiwane mają być samolotami Boeing 737.

"Kolejne połączenia sezonowe i regularne będą stopniowo pojawiały się w rozkładach LOT-u. Docelowy kształt siatki i częstotliwość połączeń w sezonie letnim 2021 r. będzie uzależniony od sytuacji epidemicznej na świecie" - podała spółka.

Właścicielem 100 proc. akcji PLL LOT jest Polska Grupa Lotnicza. Jedynym akcjonariuszem PGL jest Skarb Państwa, a prawa z akcji w tej spółce wykonuje Minister Aktywów Państwowych.(