W opublikowanych w poniedziałek nowych przepisach wskazano, że w Polsce i 10 innych państwach UE występuje obecnie wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

“Pasażerowie państw, w których liczba zakażeń wynosi lub przekracza 500 infekcji na 100 tys. osób, mogą realizować jedynie podróże podstawowe, a dodatkowo muszą zostać poddane 14-dniowej kwarantannie” - podkreślono.

Wszystkie osoby docierające do Portugalii drogą powietrzną zobowiązano do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na obecność koronawirusa, wykonanego w ciągu okresie nie dłuższym niż 72 godziny od lądowania.

Od połowy marca w Portugalii utrzymuje się niska dynamika zgonów i zakażeń koronawirusem, odpowiadająca poziomowi z sierpnia ub.r., jednak w związku z okresem Świąt Wielkanocnych władze tego kraju nie zdecydowały się na poluzowanie przepisów przeciwepidemicznych.

W poniedziałek ministerstwo zdrowia ogłosiło, że podczas minionej doby zanotowano zaledwie sześć zgonów w związku z Covid-19, a koronawirusem zakaziło się 309 osób. W sumie zmarło już 16,8 tys. zakażonych i wykryto prawie 821 tys. infekcji.

Według portugalskiego dziennika ustaw obowiązujący w kraju stan wyjątkowy zostanie utrzymany co najmniej do 15 kwietnia. Po Wielkanocy jednoizbowy parlament wypowie się co do możliwości ewentualnego luzowania obostrzeń, w tym otwarcia granicy z Hiszpanią.