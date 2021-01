Osoby planujące wyjazd na narty do Francji musza raczej pożegnać się z tym kierunkiem w sezonie 2020/2021. Jak wynika z komunikatu przekazanego przez francuskiego ministra turystyki Jeana-Baptiste Lemoyna 20 stycznia 2021 r., ponowne otwarcie wyciągów „w połowie lub pod koniec lutego wydaje się raczej nie możliwe”. Jak dodał, „sezon ten został spisany na straty”.

Francuska branża turystyczna miała nadzieje, że plany luzowania obostrzeń, które mają wejść w życie od 1 lutego 2021 r., obejmą możliwość uruchomienia kurortów narciarskich. Tak się jednak nie stało.

Oznacza to, że prawdopodobnie we Francji w tym roku na nartach nie pojeździmy, gdyż w marcu prognozowany jest szczyt zakażeń COVID-19, co na pewno nie przełoży się na podjęcie decyzji o ewentualnym otwieraniu resortów.

We Francji aktualnie nie obowiązuje lockdown. Istnieje możliwość przemieszczania się a nawet zatrzymywania się w hotelach. To jednak ze względu na niedziałające wyciągi, kierunki górskie nie cieszą się standardowym zainteresowaniem – obłożenie w hotelach tylko w okresie świątecznym spadło z 95 proc. do 20 – 30 proc.